"Jastrzębska Spółka Węglowa, jako grupa, która przede wszystkim wydobywa węgiel koksujący, z tego węgla produkuje się stal, a stal jest potrzebna dla przemysłu obronnego. To jest taki mechanizm" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun pytany, dlaczego przemysł zbrojeniowy, Polska Grupa Zbrojeniowa, ma zajmować się ratowaniem JSW. Gość Marka Tejchmana mówił, że JSW popadło w kłopoty m.in. za sprawą nietrafionych decyzji poprzedniej ekipy rządzącej, np. nałożenia tzw. daniny solidarnościowej.

Dlaczego przemysł zbrojeniowy ma zajmować się ratowaniem jednej spółki, JSW? - pytał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Tejchman.

Zupełnie bym tego tak nie ocenił - odpowiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Przemysł obronny nie ratuje przemysłu ciężkiego. My mówimy o ratowaniu JSW. (...) JSW jako grupa, która przede wszystkim wydobywa węgiel koksujący, z tego węgla produkuje się stal, a stal jest potrzebna dla przemysłu obronnego. To jest taki mechanizm - wyjaśnił.

Gość RMF FM mówił, że JSW popadło w wielkie kłopoty m.in. ze względu na kilka decyzji podjętych przez poprzedni rząd. Trwały negocjacje ze stroną społeczną, która oczekiwała pięcioletniej gwarancji pracy i płacy, a pracodawca zadeklarował dziesięcioletnie gwarancje, pomimo tego, że wiedział, że wzrost przychodów, który wtedy miał miejsce, nie miał charakteru trwałego, tylko tak naprawdę wynikał z wybuchu wojny i zaburzeń na rynku - stwierdził.

Dodatkowym elementem obciążającym JSW miało być według Balczuna nałożenie nań tzw. daniny solidarnościowej. Spółka zapłaciła wówczas 1,6 mld do budżetu państwa.

Ekspert wskazał, że w Polsce i Europie nie ma innego podmiotu, który mógłby wydobywać surowiec potrzebny do produkcji stali. Konkurowanie z tanim węglem napływającym z Azji to jego zdaniem kwestia polityki Unii Europejskiej.

W tej chwili realizujemy bardzo duży program finansowany przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych (...) będziemy wspierali m.in. rozbudowę potencjału wykonawczego Jelcza (producenta pojazdów dla wojska - red.). W ramach tego uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem jest lokalizowanie części produkcji tych samochodów (...) właśnie w Rafako w Raciborzu - powiedział minister.

Co z odpolitycznieniem spółek skarbu państwa?

Ustawa w tej chwili jest procedowana. Jest tam jeszcze sporo uwag - powiedział Wojciech Balczun, odpowiadając na pytanie, co dzieje się z ustawą Polski 2050 dot. odpolitycznienia spółek skarbu państwa.

Minister aktywów państwowych mówił w RMF FM, że w ciągu ostatnich dwóch lat przygotowano cały szereg regulacji - kodeks dobrych praktyk czy macierze kompetencji - dotyczących zagadnienia. Kluczem do tego, żebyśmy mieli lepszy nadzór, są kompetencje i właściwe (...) ułożenie np. rad nadzorczych pod względem profili kompetencyjnych. Nie możemy mieć rad nadzorczych, w których są sami prawnicy, a tak to się zdarzało wielokrotnie. Powinniśmy mieć prawnika, branżystę, eksperta od finansów czy ekonomistę itd. itd. - stwierdził.

Będziemy filtrowali wszystkich członków rad nadzorczych, które są w spółkach skarbu państwa - zapowiedział.

Polskie auto elektryczne jednak powstanie?

Jednym z wątków Popołudniowej rozmowy w RMF FM była trudna sytuacja na niemieckim rynku motoryzacyjnym, która odbija się również na polskich, powiązanych z rynkiem niemieckim, firmach.

Z dużą uwagą przyglądamy się i tak naprawdę nadzorujemy pracę spółki ElectroMobility Poland - powiedział minister Balczun, sugerując, że projekt budowy polskiego samochodu elektrycznego nazwanego w czasie poprzednich rządów Izerą, ma jeszcze szansę na realizację.

Ja nie chcę nazywać tego projektem Izera. My mówimy o produkcji samochodu elektrycznego w Polsce. Jest przecież ogromny teren, który został dedykowany temu projektowi pod Jaworznem. Wiemy, że jeżeli uda nam się ten projekt dowieźć do końca i pozyskać środki z KPO; mówimy o bardzo dużej kwocie, bo nakłady z KPO będą na poziomie 4,5 mld, to taka produkcja, po pierwsze w pewnym sensie ratuje te polskie firmy, które cierpią być może w kontekście kryzysu na rynku niemieckim. My szacujemy również z perspektywy społecznej, że to jest wygenerowanie ponad 20 tys. miejsc pracy - opowiedział.