Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Padną pytania o reformę sądownictwa.

Michał Wawrykiewicz / Paweł Wodzyński / East News

Do konsultacji publicznych trafił projekt kompleksowych zmian w ustroju sądownictwa. Propozycja resortu sprawiedliwości przewiduje m.in. zwiększenie samorządności sądów, zreformowanie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej i umożliwienie asesorom orzekania także w wydziałach rodzinnych i nieletnich.

Będziemy też rozmawiać o uchwalonej niedawno tzw. ustawie azylowej.

