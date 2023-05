"Śmierć Pyjasa zmieniła historię Polski, a czy ona była zabójstwem czy wypadkiem, dzisiaj już nie ma tak wielkiego znaczenia" - powiedział Cezary Łazarewicz, autor książki "Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa", który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak podkreślił gość Piotra Salaka, "ci, którzy wychodzili w roku 1977 na ulice, ci, którzy się buntowali, ci, którzy przyjeżdżali do Krakowa, byli przekonani, że on był zamordowany (przez Służbę Bezpieczeństwa - red.)". "Nie zmienimy tym ich historii" - dodał.

Prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa o to, jaką znalazł odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci Stanisława Pyjasa.

Tę odpowiedź przyniósł nam prokurator IPN Łukasz Gramza w 2019 roku. Ona brzmi tak: Stanisław Pyjas spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z drugiego piętra bloku przy ul. Szewskiej 7 (w Krakowie - red.), a bezpośrednią przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się krwią i uduszenie - powiedział Cezary Łazarewicz.

Łazarewicz: Nie ma dowodów na udział osób trzecich

Piotr Salak zapytał o to, czy nie było w śmierci Pyjasa żadnego udziału SB.

Prokuratur Gramza prowadzi to śledztwo i stwierdza, że nie wykryto sprawców. Przejrzałem 91 tomów akt śledztwa i nie znalazłem tam sprawców, którzy mogliby się pojawić. Nie ma tam dowodów na to, że były w to zamieszane osoby trzecie - powiedział.

Podkreślił, że prokurator na podstawie badań "nie wyklucza tego, że Pyjasa ktoś mógł popchnąć z drugiego piętra, ale też nie mamy pewności, że to była Służba Bezpieczeństwa". Jeśli w ogóle, to jest to hipoteza, bo na to żadnych dowodów nie ma - zaznaczył.

"Śmierć Pyjasa wpisała się w historię Polski"

Pan obala jeden z największych mitów demokratycznej opozycji lat 70 i 80 - że Pyjasa zabiła esbecja - powiedział Piotr Salak.

Mitem są narodziny SKS-u (Studenckiego Komitetu Solidarności - red.) i gdybym ja ten mit obalił 7 maja 1977 roku, to by nie powstał SKS, nie powstałyby media, nie powstałyby niezależny ruch studencki. Dzisiaj chyba jesteśmy na tyle dojrzali, że możemy sięgnąć do przyczyn, czy był to wypadek, czy nie - zaznaczył Cezary Łazarewicz. Dodał, że "śmierć Pyjasa wpisała się w historię Polski, a (ustalanie przyczyn śmierci Stanisława Pyjasa - red.) to są dywagacje medyków sądowych, ekspertów, naukowców".

Nie mówi pan, że pan rozwiązał tę zagadkę - czy pan się obawia? - dopytał prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM.

Nie, ja mówię, że posunęliśmy się do granic wyjaśnialności tej sprawy, do momentu, kiedy nauka może odpowiedzieć, co się stało. Podaję wam to na tacy, to nie ja zgromadziłem te dowody, tylko Instytut Pamięci Narodowej. A wy dyskutujcie o tym, czy to jest prawda. Ja nie jestem stroną. Wszystkie moje książki są takie, że ja nie narzucam swojego sposobu myślenia - stwierdził Łazarewicz.

Gość RMF FM dodał, że sprawa śmierci Pyjasa "to jest mit założycielski wolnej Polski, a po drugie to jest coś, o czym od 46 lat rozmawiamy". Warto byłoby zebrać to wszystko, o czym wiemy, pokazać, gdzie zabłądziliśmy, gdzie są ślepe uliczki, a gdzie możemy powiedzieć, że wiemy. Ja to zrobiłem - dotarłem do świadków, którzy się do tej pory nie wypowiadali. Dotarłem do dokumentów, które do tej pory nie były publikowane. Dotarłem do ekspertyz, które są sporządzane w ostatnich 13 latach, które są bardzo ważne i zmieniają postrzeganie tej rzeczy. Mnóstwo ludzi zostało pokiereszowanych, jak się okazuje, niewinnie przy tej sprawie - mówił.