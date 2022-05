"Inflacja jest pokłosiem polityki rządu i Narodowego Banku Polskiego za ostatnie dwa lata" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Ludwik Kotecki. Członek Rady Polityki Pieniężnej stwierdził, że "inflacja już doszła w Polsce do poziomu prawie maksymalnego". "Podręcznikowo to jest galopująca inflacja. Możemy się jeszcze spodziewać wzrostu o 1, maksimum 3 pkt procentowe" - zapowiedział Kotecki.

Ludwik Kotecki / Leszek Szymański / PAP

Niepewność wciąż jest z nami. To nie jest tak, że my tu mamy szklaną kulę. Wystarczy popatrzeć na analizy pracowników NBP. Oni przygotowują analizy trzy razy w roku i od czterech tych analiz się mylą - przyznał Ludwik Kotecki.

Moim zdaniem zabrakło głębszego spojrzenia na to, co wydarzyło się z pieniądzem, w szczególności w latach 2020 i 2021 - wyemitowano go bardzo dużo, więcej niż ta gospodarka potrafiła bezinflacyjnie zaabsorbować i niestety skończyło się inflacją i to musiało się tak skończyć - ocenił.

Bianka Mikołajewska zapytała swojego gościa także o możliwość dalszego podnoszenia stóp procentowych.

Mamy tzw. realnie ujemne stopy procentowe. To znaczy, że podnoszenie stóp procentowych chyba powinno jeszcze trwać - ocenił Kotecki.

Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy podnosi stopy procentowe. Rząd w tym samym czasie natomiast robi wszystko, żeby ta inflacja rosła dalej i jeszcze tłumaczy ludziom, że to, co robi ma tę inflację obniżać. Jest dokładnie odwrotnie. Wszystkie instrumenty, które do tej pory wdrożono były instrumentami, które podwyższały inflację - podkreślił.

