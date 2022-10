"Gdybym był członkiem Platformy Obywatelskiej, pewnie by do tak daleko idącej zmiany stosunku do ustawy antyaborcyjnej nie doszło. Za to w znacznej mierze winę ponosi Jarosław Kaczyński i PiS, którzy zniszczyli trudno osiągalny, ale jednak istniejący kompromis polityczny w kwestiach aborcyjnych” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były prezydent Bronisław Komorowski, były członek Platformy Obywatelskiej. "Dzisiaj wahadło nastrojów społecznych przekręciło się w drugą stronę - w stronę zdecydowanej aborcji na życzenie. Ja nad tym ubolewam" – przyznał. "Byłem współautorem tamtego kompromisu politycznego. Uważałem, że on najlepiej służy Polsce i ochronie życia nienarodzonego. To jest straszliwa wina Jarosława Kaczyńskiego, który ten kompromis wywrócił" - dodał.

Wideo youtube Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy jego zdaniem możliwy jest powrót do kompromisu aborcyjnego. W moim przekonaniu będzie to bardzo trudne, aczkolwiek możliwe - odparł Bronisław Komorowski. Radykalne zapewnienia o tym, że pójdziemy w stronę aborcji na życzenie, nie znajdą większości w polskim parlamencie. Gdzieś będzie szukanie jakiegoś ponownego rozwiązania kompromisowego. Ja za to będę trzymał kciuki - zadeklarował. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Komorowski: Gdybym był w PO, nie doszłoby do takiej zmiany stosunku do aborcji Były prezydent był też pytany o rosyjskie samoloty, które przeleciały w pobliżu polskiej i szwedzkiej przestrzeni powietrznej. Tak już jest od lat. Rosjanie próbują, testują, sprawdzają polski system obronny i szwedzki. Czekają na to, jaka będzie reakcja na wejście w przestrzeń powietrzną. Obserwują to i się szykują do ewentualnego konfliktu - ocenił Komorowski. Trzeba się z tym pogodzić, trzeba na to odpowiadać - także w wymiarze gotowości zbrojnej. Nie należy do tego przywiązywać nadmiernej wagi - sugerował. Nasze doświadczenie historyczne, jeśli chodzi o relacje z Rosją, powinno zawsze iść w parze z gotowością do uchwycenia nowej szansy, jaką jest być może w przyszłości jakaś perspektywa pojednania polsko-rosyjskiego. Aby do pojednania mogło dojść, oba kraje muszą być krajami demokratycznymi - tłumaczył były prezydent. Należy mieć nadzieję, że Rosja kiedyś pójdzie ścieżką demokratyzacji - dodał. Z dzisiejszą Rosją putinowską nie ma najmniejszych szans na jakiekolwiek pojednanie - zastrzegł Komorowski. Trzeba nadzieję mieć, tak jak zrealizowała się nadzieja na pojednanie z Ukrainą. To też wydawało się absolutnie poza realnymi możliwościami - podsumował. Zobacz również: Pilna wizyta szefa MAEA w Kijowie. Powodem dekret Putina ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Opracowanie: Maciej Nycz , Jonasz Jasnorzewski