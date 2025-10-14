Czy to będzie projekt rządowy? Czy pojawi się w nim określenie „związek partnerski”? Czy partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć? Co z możliwością przysposobienia dzieci? Jakie ma argumenty, by przekonać do poparcia projektu ustawy prezydenta Nawrockiego? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i posłanka Nowej Lewicy.

Katarzyna Kotula / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Czy uda się przełamać pat w sprawie aborcji? Czy widzi chęć PSL do rozmowy na ten temat? Jak ocenia 2 lata koalicji?

Zapytamy też o wybory w Lewicy. Kto ma szansę zostać szefem lub szefową partii?

