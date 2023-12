​Z posłanką Koalicji Obywatelskiej Katarzyną Piekarską porozmawiamy między innymi o zaprezentowanym w piątek składzie przyszłego rządu Donalda Tuska i najważniejszych wyzwaniach, które przed nim stoją. Zapytamy także o to, jak poprawić zaufanie do policji, zapewnić sprawność działania służby zdrowia, jak szybko i efektywnie odpolitycznić media publiczne, a także co ze zmianami w ustawie antyaborcyjnej i ustawą o związkach partnerskich.