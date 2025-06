Karol Nawrocki obali rząd Donalda Tuska? Co doprowadziło do przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach? Co teraz może zrobić premier? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoniego Dudka, politologa i historyka z UKSW. Zapraszamy!