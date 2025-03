Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP, będzie w poniedziałek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o kampanii wyborczej oraz pomysłach na prezydenturę kandydata popieranego przez PiS.

Karol Nawrocki, prezes IPN-u, kandydat na prezydenta RP / Marcin Suchmiel / RMF24

Z Karolem Nawrockim, obywatelskim kandydatem na prezydenta RP, popieranym przez PiS porozmawiamy o najnowszym sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Wynika z niego, że Karolowi Nawrockiemu wyraźnie zagraża Sławomir Mentzen. Na kandydata popieranego przez PiS chce zagłosować 19,5 proc. badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 proc.

Porozmawiamy także o postulatach wyborczych Karola Nawrockiego. Zapytamy o pomysły na prezydenturę. W rozmowie nie zabraknie komentarzy do bieżących wydarzeń, w tym m.in. sprawy przesłuchania Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video