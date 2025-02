Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Zapytamy m.in. o wybór nowego dyrektora Teatru Narodowego - został nim reżyser Jan Klata. Sprawdzimy, jakie były kryteria takiego wyboru.

Hanna Wroblewska / Tomasz Gzell / PAP

W rozmowie z minister kultury i dziedzictwa narodowego padną też pytania o inne personalne decyzje w instytucjach podległych jej resortowi.

Hannę Wróblewską zapytamy również o to, czy - podobnie jak premier Donald Tusk - widzi przełom w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej i co się obecnie dzieje w tej sprawie na linii Warszawa-Kijów.

