"Fakt, że Rosjanie (...) zdecydowali się, aby przekroczyć granicę i podjąć walkę, ma też wymiar determinacji części Rosjan, którzy uważają, że polityka Władimira Putina nie służy Rosji i należy położyć kres jego rządom" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mirosław Różański, odnosząc się do działań prowadzonych przez partyzantów w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Jak dodał, są to typowe działania o charakterze rajdowym, których celem nie jest jednak zajęcie rosyjskiego terytorium.

W okolicach rosyjskiego Biełgorodu dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Rosyjskie i ukraińskie media donoszą o ostrzale kilku miejscowości, a Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji, które deklarują, że walczą po stronie Kijowa, miały przekroczyć granicę i zacząć ataki w rosyjskim obwodzie. Jak możemy interpretować te działania?

Biełgorod jest takim miejscem, które już nas zaskakiwało. Chcę przypomnieć rajd śmigłowcami Mi-24, który z powodzeniem został wykonany przez ukraińskich pilotów. Były tam wykonywane uderzenia na zaplecze, na składy paliw - powiedział gen. Mirosław Różański i dodał, że dzisiejsze wydarzenia sygnalizują, iż "determinacja osób walczących po stronie Ukrainy jest na najwyższym poziomie".

Fakt, że Rosjanie, którzy są w składzie Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolności Rosji, zdecydowali się, aby przekroczyć granicę i podjąć walkę, ma też wymiar determinacji części Rosjan, którzy uważają, że polityka Władimira Putina nie służy Rosji i należy położyć kres jego rządom. Ja to tak odbieram - podkreślił gość Kazimiery Szczuki.

Rosjan dzisiaj wszyscy postrzegamy przez pryzmat tego, co się dzieje w Ukrainie, jako tych, którzy dokonują gwałtów czy barbarzyńskich uderzeń na ludność cywilną. Zaciera się różnica między wojskiem a społecznością rosyjską, która - pamiętajmy - przez długi czas bardzo manifestowała (sympatię) dla tzw. specjalnej operacji wojskowej (tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.) - dodał.

Gen. Mirosław Różański został poproszony o sprecyzowanie, jak takie działania wyglądają. To chwilowy "wypad", po którym partyzanci wrócą na teren Ukrainy, czy będą tam walczyć przez dłuższy czas? Wszak mają oni zdecydowanie mniejsze możliwości, aniżeli rosyjska armia.

Myślę, że to są to działania o charakterze rajdowym, które nie będą polegały na tym, żeby te tereny w jakiś sposób "wyzwalać", bo one są jednak rosyjskie, ale będą wymierzone w siły rosyjskie i to ma zasadnicze znaczenie - zauważył.

"Bachmut był niezwykle istotny przez ostatnie miesiące"

Tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był też Bachmut, w sprawie którego napływają do nas sprzeczne informacje. Kreml w niedzielnym oświadczeniu stwierdził, że operacja wyzwolenia miasta została zakończona. Ukraina tego nie potwierdza i zapewnia, że "walki o Bachmut nie ustają". Zdaniem gen. Mirosława Różańskiego, to źle postawione pytanie, bo Bachmut jest zdecydowanie bardziej istotny, niż to się wydaje komentatorom.

Bachmut był niezwykle istotny przez ostatnie miesiące. Myślę, że przy stratach po stronie ukraińskiej wypełnił niezwykle istotną rolę w tej wojnie. Po pierwsze, Rosjanie stracili tam ogromne ilości żołnierzy, mówi się nawet o ponad 100 tysiącach, a przede wszystkim nie pozwolił Rosjanom prowadzić działań na innych kierunkach. To niezwykle istotne w komentowaniu tego, co się dzieje w Bachmucie - podkreślił rozmówca Kazimiery Szczuki.

Odnosząc się do kwestii różnic w przekazach, były wojskowy stwierdził, że wszystkie informacje z tego, co się dzieje na froncie, zawsze są obarczone pewną inercją.

To nie jest tak, że mamy relację w czasie rzeczywistym i to jest dla mnie zrozumiałe, bo tu chodzi o kwestię zarządzania informacją. Chcę przypomnieć, że w tym samym czasie mamy informacje o tym, iż ukraińska armia dokonała manewru, który polega na tym, że Bachmut może być częściowo okrążony od południa i północy. To sprawiłoby, że Rosjanie i wagnerowcy mogliby się znaleźć w pułapce. To byłby manewr, który zasługiwałby na uznanie - zaznaczył gen. Mirosław Różański.