"W każdym środowisku zdarzają się pedofile (...). Trzeba to mocno wypalać żelazem" - mówił Krzysztof Gawkowski (Lewica) w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Pytany o stosunek jego ugrupowania do Kościoła katolickiego dowodził, że księża powinni mieć kasy fiskalne i wystawiać rachunki za pogrzeb czy ślub. "My kościołów nie będziemy zamykać" - zapewnił i dodał: "Niech ksiądz utrzymuje się z parafii czy z episkopatu". Szef klubu Lewicy zapowiedział renegocjację konkordatu z Watykanem. "Z Kościołem trzeba postępować mocno" stwierdził.

Krzysztof Gawkowski, szef kluby Lewicy

W każdym środowisku zdarzają się pedofile i to jest straszne, że czasami tak wiele lat jest to temat tabu, zawieszony i że się go nie rozlicza - stwierdził Krzysztof Gawkowski po odwołaniu się Tomasza Terlikowskiego do ujawnionej właśnie afery z youtuberami.

Trzeba to mocno wypalać żelazem, trzeba podejmować kroki, które w każdej grupie społecznej będą to wypalały. (...) Powinno być długie więzienie za to, że ktoś był pedofilem. (...) Więzienie dla niego powinno być bezwzględne - dodał gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Tomasz Terlikowski nawiązał do jednego z punktów programu wyborczego Lewicy zakładającego powołanie komisji do rozliczenia "systemowej odpowiedzialności Kościoła katolickiego" w sprawach pedofilii.

To różnicuje ofiary, bo ofiary są także w szkołach, w związkach harcerskich - zwrócił uwagę prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

Jestem i zawsze będę gorącym zwolennikiem, żeby każdą grupę rozliczać za przestępstwa pedofilskie. Nie ma dla mnie w te sprawie żadnej świętości - zapewnił szef klubu Lewicy. Tłumacząc umieszczenie takiego punktu w obecnym programie Lewicy Gawkowski dowodził, że chodzi o zwrócenie uwagi, aby "w Kościele było to też mocno wypalane". Przez lata nie było, ma być mocno i w każdej innej grupie (również - przyp. red.) - uzupełnił Gawkowski.