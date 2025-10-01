"Nasi wyborcy oczekiwali, że rozliczymy PiS, a nie będziemy chodzić na kolację z politykami tej partii" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł KO Dariusz Joński. Gość Marka Tejchmana wskazał, że ma nadzieję, iż "wkrótce zobaczymy niektórych polityków PiS-u w więzieniu". Poprzednie czasy rządów Donalda Tuska jego zdaniem kojarzą się z "modernizacją, budową dróg czy orlików". "Teraz przychodzimy z przełomowym projektem - budową kolei" - powiedział.

Polityka to jest takie miejsce, gdzie z jednej strony jest wiarygodność, z drugiej odpowiedzialność. Wydaje się, że zabrakło, w przypadku pana Hołowni, jednego i drugiego. Oby nie zabrakło refleksji nad tym wszystkim - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł KO Dariusz Joński, komentując nastroje wokół planowanego odejścia z polskiej polityki marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Lider Polski 2050 stara się o stanowisko Wysokiego Komisarz ONZ ds. Uchodźców.

Słyszałem dzisiaj słowa pana Hołowni, który zaczął porównywać politykę do szamba. Domyślam się, że być może miał na myśli spotkanie z panem Bielanem i panem Kaczyńskim - powiedział Joński, zarzucając swojemu współkoalicjantowi niewierność wobec zobowiązań wyborczych.

Nasi wyborcy oczekiwali, że rozliczymy PiS, a nie będziemy chodzili na kolację z politykami PiS-u - podkreślił. My jako Koalicja Obywatelska słowa dotrzymamy. Będziemy rozliczać każdego po kolei - dodał.

Joński wskazał, że politycy "zrobili już swoją robotę", jeśli chodzi o rozliczenia poprzedniej władzy, a teraz jest czas na zarzuty prokuratorskie. A za chwilę mam nadzieję, że będziemy widzieli niektórych polityków PiS-u w więzieniu. Za to wszystko, co robili - powiedział, podkreślając, że np. Mateusz Morawiecki ma przedstawione zarzuty ws. wyborów kopertowych.

Dzisiaj Koalicja Obywatelska chce być jak jedna pięść. Rozmawiamy o tym, żeby przyspieszyć działanie. (...) Chcemy zrobić wszystko, żeby połączyć siły, żeby przeciwstawić się chcącej wrócić sile Kaczyńskiego - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Dariusz Joński, komentując plany swojego ugrupowania na przyszłość.

Jego zdaniem poprzednie czasy rządu Donalda Tuska "kojarzą się z budową dróg, autostrad, modernizacją Polski, budową orlików".

Teraz przychodzimy z projektem, który jest absolutnie moim zdaniem przełomowy. To jest budowa kolei, budowa kolei dużych prędkości. (...) Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dostaniemy pierwsze dofinansowanie unijne - stwierdził. Rozmówca Marka Tejchmana poinformował, że docelowo owa kolej ma łączyć Warszawę ze wszystkimi stolicami europejskimi.

Dodatkowo będziemy budowali lotnisko (CPK - red.) - zapowiedział, krytykując plany budowlane zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość.

PiS zaproponowało rozwiązanie, które nigdzie się nie sprawdziło, nigdzie nie było realizowane: żeby dojechać do innego miasta, trzeba by było jechać przez port lotniczy - wskazał.

