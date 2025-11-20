Czy Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją? Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w Rosji po Władimirze Putinie? Co jest groźniejsze dla Polski: rosyjski imperializm czy odrodzenie niemieckiego imperializmu? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Andrzeja Nowaka, historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie. Zapraszamy!





Wideo youtube

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział w środę w Sejmie, że odpowiedź państwa polskiego na akty dywersji na kolei "nie będzie tylko dyplomatyczna". Prof. Andrzeja Nowaka, historyka i sowietologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii PAN w Warszawie zapytamy m.in. o to, czy Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją.

Historyka zapytamy także, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz w Rosji po Władimirze Putinie oraz co jest groźniejsze dla Polski: rosyjski imperializm czy odrodzenie niemieckiego imperializmu?

