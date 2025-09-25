Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Jadwiga Emilewicz, politolog, była wicepremier. Zapytamy ją m.in. o to, czy polska gospodarka udźwignie ograniczenia w handlu alkoholem. Pojawią się też inne pytania z zakresu ekonomii.

Jadwiga Emilewicz / Jakub Rutka / RMF FM

Z Jadwigą Emilewicz porozmawiamy również m.in. o wydatkach wojskowych. Czy potrzebujemy rzecznika praw pracownika? Czy stać nas na skrócenie tygodnia pracy? Dlaczego rośnie bezrobocie? Jak zmniejszyć dług publiczny? Czy dzięki deregulacji sektora dronów usprawnimy ich produkcję? Te i inne pytania padną w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

