Dlaczego podróże po Polsce są tak kosztowne? Co z turystyką na terenach popowodziowych? Ile hoteli wciąż jest w remoncie? W jaki sposób ukrócić najem krótkoterminowy i czy w ogóle powinniśmy to robić? Co z podatkiem turystycznym? O to m.in. zapyta Krzysztof Berenda w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotra Borysa, wiceszefa resortu spotu i turystyki.