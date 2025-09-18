Co weto prezydenta w sprawie ustawy pomocowej oznaczałoby dla Ukraińców przebywających w Polsce? Jakie mogłyby być skutki finansowe jej nieprzyjęcia? Ile ukraińskich dzieci straci prawo do świadczenia 800 plus, jeśli ustawa nie wejdzie w życie? Jak organy państwa będą weryfikować sytuację osób objętych pomocą? Między innymi o to zapytamy prof. Macieja Duszczyka, wiceszefa MSWiA, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prof. Macieja Duszczyka zapytamy też o to, dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przedłużyć kontrole graniczne na granicy z Niemcami i Litwą.

Jakie zmiany w zasadach przyznawania obywatelstwa planuje MSWiA? Co znajdzie się w specjalnym teście obywatelskim dla cudzoziemców? Kiedy proponowane zmiany mogą wejść w życie? Czy czas potrzebny do przyznania polskiego obywatelstwa będzie wydłużony, tak jak chce tego prezydent, czyli do 10 lat? To kolejne z pytań, które usłyszy gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

