System medyczny w Polsce nie jest w stanie przyjąć większej ilości pieniędzy – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator i były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Polityk wskazywał, że sieć szpitali w Polsce jest przestarzała i powinniśmy likwidować małe, w zamian za to budując duże, wielospecjalistyczne placówki. Konieczny nie spodziewa się, że Zbigniew Ziobro zostanie na Węgrzech w obliczu oskarżeń o nieprawidłowości w kierowanym przez niego Funduszu Sprawiedliwości. Jego zdaniem polityk PiS-u będzie próbował przyjąć pozę męczennika.

Były wiceminister zdrowia: Powinniśmy zmienić system szpitali

Dwa wyjścia dla polskiej służby zdrowia

Czy polska służba zdrowia w obecnym modelu finansowania jest skazana na bankructwo?

Skazana na bankructwo albo stopniową komercjalizację, to są jedyne dwa wyjścia - powiedział były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM uważa, że Polska powinna przeznaczać na służbę zdrowia 8-9 proc. PKB (obecnie przeznacza niecałe 6 proc.). W jego opinii obecny model finansowania zapewnił w dość dużej części godne wynagrodzenia medykom, istnienie systemu i jego trwanie, ale na rozwój i gwarancje bezpieczeństwa jest za mało pieniędzy.

Pytany o to, czy niektórzy lekarze zarabiają za dużo, Konieczny stwierdził, że tak. Zaznaczył jednak, że często wiąże się to z nadprogramowym obłożeniem pracą.

Polityk z Częstochowy mówił w Popołudniowej rozmowie, że system medyczny w Polsce nie jest w stanie przyjąć większych pieniędzy, ponieważ "nie jest zbudowany na zasadzie osiągnięcia jakości leczenia i zdrowienia, ale na zasadzie udzielania świadczeń, ewentualnie otrzymywania ryczałtu, kiedy się tych świadczeń nie udziela".

Finansowanie składkowe wyczerpuje się. (...) Powinien to być system budżetowy z pewnymi nowymi źródłami finansowania - dodawał.

"Sieć szpitali w Polsce jest przestarzała"

Prowadzący rozmowę Marek Tejchman zapytał swojego gościa, czy w Polsce jest za dużo szpitali.

Sieć szpitali w Polsce jest przestarzała. (...) Ta sieć powstała praktycznie w latach 70. (...) One powstały w tamtych realiach medycznych, gdzie była inna demografia, nie było pewnych metod diagnostycznych, leczniczych; nie było laparoskopii, tomografii, USG to była rzadkość. Dzisiaj powinniśmy ten system szpitalny zmienić - odpowiedział senator Konieczny. Jego zdaniem szpitale powinny być większe, wielospecjalistyczne i mogłoby ich być mniej.

Powinniśmy zamykać małe szpitale, ponieważ one nie przystają do nowoczesnej medycyny - powiedział.

Polityk zaznaczył jednak, nawiązując do przykładu Danii, która swego czasu zainwestowała w duże lecznice, że w Polsce nie można abstrahować od ogólnej sytuacji. W Polsce system bardzo silnie opiera się na szpitalach i bez nich bezpieczeństwo zdrowotne Polaków będzie zagrożone - wskazał gość RMF FM.

Dużo więcej pieniędzy powinniśmy wydawać na profilaktykę, żeby później mniej wydawać na leczenie - dodał.

Konieczny: Ziobro będzie próbował zająć pozycję męczennika

Zbigniew Ziobro na pewno powinien stanąć przed sądem - uważa polityk Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny.

Gość RMF FM wskazywał, że ewentualna decyzja, czy Ziobro, który choruje onkologicznie, powinien trafić do aresztu, zależy od lekarzy.

Konieczny nie spodziewa się, że były minister sprawiedliwości, któremu w Polsce grozi odpowiedzialność karna za decyzje podejmowane w czasie rządów PiS, będzie starał uniknąć jej, szukając azylu na Węgrzech.

Myślę, że będzie próbował zająć pozycję męczennika, która w efekcie da mu duże poparcie w przyszłości - powiedział gość Marka Tejchmana, dodając, że strona polityczna jest dla Zbigniewa Ziobry ważniejsza niż ewentualne konsekwencje prawne.

Zresztą pamiętajmy, że w odwodzie istnieje pan prezydent Karol Nawrocki, który w ostatecznym momencie ułaskawi (Ziobrę - red.) - uważa lider PPS-u.