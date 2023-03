​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie były prezydent Bronisław Komorowski, z którym porozmawiamy m.in. o tym, czy sejmowa uchwała "w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II" była potrzebna. Czy były prezydent, gdyby zasiadał w Sejmie, również przygotowałby tego typu dokument, czy jak jego byli koledzy z PO, nie wziąłby udziału w głosowaniu? Czy jego zdaniem w Polsce nie ma miejsca na rzetelną dyskusję na temat postaci Jana Pawła II? To pytania, które Marek Tejchman zada swemu dzisiejszemu gościowi.

Wideo youtube

Z byłym prezydentem porozmawiamy także o relacjach polsko-amerykańskich. Czy wczorajsze "zaproszenie" ambasadora USA Marka Brzezinskiego do MSZ w związku z reportażem TVN24 na temat Jana Pawła II było potrzebne? Czy tego typu gesty mają wpływ na stosunki między Warszawą i Waszyngtonem? A jak rozumieć komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych po spotkaniu ambasadora Brzezinskiego z wiceszefem MSZ Piotrem Wawrzykiem, gdzie jest mowa o wojnie hybrydowej i osłabianiu zdolności państwa polskiego do obrony przez zagrożeniami? Kto nam zagraża?

Bronisława Komorowskiego zapytamy ponadto o kampanię wyborczą, która, jak wiele na to wskazuje, ruszyła już pełną parą. Czy poparłby postulat liderów PSL i Polski 2050 rozpisania referendum na temat prawa do aborcji? Do kogo dziś mu bliżej - do Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, czy bardziej konserwatywnych: Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza?

