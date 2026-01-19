Inspekcja Handlowa wykryła poważne nieprawidłowości w 22,8 proc. obiektów oferujących atrakcje dla dzieci – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola objęła 263 placówki, w tym sale zabaw, trampoliny, parki linowe i ścianki wspinaczkowe.

Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu dzieci w 22,8 proc. skontrolowanych obiektów z atrakcjami.

Wykryte uchybienia to m.in. ostre krawędzie, uszkodzone siatki i niezabezpieczone przewody elektryczne.

UOKiK zaleca rodzicom sprawdzanie stanu urządzeń i regulaminów oraz zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości obsłudze.

W 60 z nich stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa najmłodszych. Do najczęstszych uchybień należały niedostatecznie zabezpieczone ostre krawędzie, gniazdka i kable elektryczne, wystające elementy - śruby, zszywki, druty, nity, ostre końcówki plastikowych opasek zaciskowych, czy niedostatecznie zabezpieczone wystające sprężyny, listwy, uchwyty, plandeki, luźne gumy stwarzające możliwość oplątania dziecka.

Nieprawidłowości - nie zawsze bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu - wykryto u 106 przedsiębiorców, co stanowi 40,3 proc. skontrolowanych. Dotyczyły one m.in. braku cenników, regulaminów, niezgodności działalności czy uszkodzonych urządzeń.

Większość właścicieli obiektów posiada certyfikaty bezpieczeństwa, regulaminy oraz ubezpieczenie OC, a także zapewnia warunki do udzielenia pierwszej pomocy. W wielu przypadkach nieprawidłowości usunięto od razu po kontroli.



UOKiK apeluje do rodziców, by przed rozpoczęciem zabawy przez dzieci zapoznali się z regulaminem, sprawdzili stan urządzeń oraz oznaczenia dotyczące wieku, wzrostu i wagi. Wszelkie nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać obsłudze.