"Poczekajmy na to, co zaproponują prezydent Nawrocki i minister Żurek" - sugerował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM senator Adam Bodnar. Były minister sprawiedliwości był pytany o szanse na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości i kompromis w tej sprawie pomiędzy zwaśnionymi stronami. Bodnar przypomniał, że prezydent obiecał radę ds. naprawy ustroju państwa, a minister Żurek "w najbliższym czasie" pokaże projekty ustaw dot. statusu sędziów. "Trzeba przede wszystkim jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. (…) Jak tego nie zrobimy, to nie pójdziemy w ogóle do przodu" - powiedział gość Marka Tejchmana.

Bodnar: Należy jak najszybciej uchwalić ustawę ws. KRS Piotr Mazur / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bodnar: Należy jak najszybciej uchwalić ustawę ws. KRS

Adam Bodnar był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o galimatias w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości widzi nadzieję na poprawę sytuacji m.in. w zmianach, które szykuje obecne kierownictwo resortu.

Liczę na to, że w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane ustawy dot. statusu sędziów powołanych po 2018 r. - powiedział rozmówca Marka Tejchmana. Z tego, co wiem, to jest kwestia dni - dodał.

Swoją ścieżkę naprawy wymiaru sprawiedliwości proponuje także prezydent Nawrocki, który obiecał powołanie Rady ds. naprawy ustroju państwa.

Adam Bodnar nie wyklucza, że przyjąłby zaproszenie do uczestnictwa w niej, ale zaznacza, że "główna decyzja, w jaki sposób odnieść się do tej rady, należeć będzie do rządu", a on sam nie zamierza działać w tej kwestii na przekór gabinetowi Donalda Tuska.

Musimy uregulować status sędziów w Polsce - powiedział gość RMF FM. Trzeba przede wszystkim jak najszybciej doprowadzić do uchwalenia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ w maju kończy się kadencja obecnych członków tego organu (...). Jak tego nie zrobimy, to nie pójdziemy w ogóle do przodu. Naprawienie procesu nominacyjnego dla sędziów jest absolutnie fundamentalne - stwierdził Bodnar.

Uważam, że tutaj może być przestrzeń do tego, żeby przekonać prezydenta do podpisania takiej ustawy - dodał.

Co z wakatami w Trybunale Konstytucyjnym?

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał, co zrobić z wakatami w Trybunale Konstytucyjnym?

Na razie należy poczekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który w tej sprawie będzie orzekał myślę, że w ciągu najbliższych tygodni - powiedział Adam Bodnar.

Myślę, że ten wyrok przesądzi, że obecne funkcjonowanie Trybunału z sędziami-dublerami narusza właśnie wspomnianą wcześniej zasadę niezależności sądownictwa. Jak to się stanie, to myślę, że to będzie taki dobry impuls, żeby pójść z reformą Trybunału, w tym także z obsadzaniem tych stanowisk sędziowskich - dodał.

Polski poseł zatrzymany przez Izrael

Myślę, że Polska powinna podjąć wszelkie możliwe wysiłki dyplomatyczne. (...) To, co jest do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych: protesty, kontakty z ambasadą, upominanie się, zapewnienie wsparcia konsularnego - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adam Bodnar. Polityk skomentował w ten sposób zatrzymanie przez siły Izraela posła RP Franciszka Sterczewskiego, jednego z uczestników flotylli płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

Są pewne rzeczy, które odbywają się na poziomie jawnym, są pewne rzeczy, które odbywają się na poziomie niejawnym. (...) Najważniejsze jest osiągnięcie skutku - mówił Bodnar, komentując konstatacje, że Izrael niewiele sobie robi ze wspomnianych zabiegów dyplomatycznych.