"Osobiście będę rekomendował, aby nasi posłowie nie głosowali za tą ustawą" - tak wiceprezes Porozumienia Robert Anacki odniósł się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do projektu PiS, gwarantującego urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli miały one służyć przeciwdziałaniu Covid-19. Zaznaczył, że proponowane zmiany "budzą wiele wątpliwości", a pytany, czy Prawo i Sprawiedliwość konsultowało z Porozumieniem projekt przed zgłoszeniem go, odparł: "Ja osobiście nie słyszałem, by ktoś rozmawiał z nami o tych zmianach". Robert Anacki przyznał również, że "stanowiska jako Porozumienie, jako partia nie wyraziliśmy".

