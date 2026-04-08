Iran najpierw oficjalnie poinformował o zamknięciu cieśniny Ormuz w odpowiedzi na kontynuowane przez Izrael ataki na Liban. Po tym komunikacie rzeczniczka Białego Domu przekazała, ze Iran zgodził się na otwarcie cieśniny. Uruchomienie szlaku wodnego przez Ormuz było kluczowym punktem ogłoszonego minionej nocy rozejmu między Iranem i USA.

Widok satelitarny na cieśninę Ormuz. / Shutterstock

Najpierw irańska marynarka wojenna wydała komunikat, że "każdy statek próbujący wpłynąć do morza zostanie namierzony i zniszczony". Irańskie media poinformowały następnie, że Iran zamknął cieśninę Ormuz w odpowiedzi na kontynuowane przez Izrael ataki na Liban.

To nie był koniec komunikatów w tej sprawie. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała na konferencji prasowej, że Iran zgodził się na otwarcie cieśniny. Jak dodała, prezydent USA Donald Trump pociągnie Iran do odpowiedzialności w razie jej ponownego zamknięcia.

Ataki na Hezbollah

Iran, inforrmując o zamknięciu cieśniny, uzasadnił to sytuacją w Libanie.

W środę armia izraelska podała, że przeprowadziła ostrzał blisko 100 celów proirańskiej organizacji terrorystycznej Hezbollah w Libanie, podkreślając, że to najbardziej intensywna fala nalotów, odkąd 2 marca Hezbollah dołączył do wojny. Wśród celów w Bejrucie, Dolinie Bekaa i na południu Libanu znalazły się m.in. siedziby wywiadu i biura wykorzystywane przez Hezbollah do planowania ataków, infrastruktura sił rakietowych i morskich tej organizacji oraz zasoby jej elitarnych sił Radwan.

Czy zawieszenie broni dotyczy Libanu?

W komunikacie wydanym wkrótce po zawarciu rozejmu między USA a Iranem w nocy z wtorku na środę premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał, że zawieszenie broni nie dotyczy Libanu. Stoi to w sprzeczności z wypowiedzią premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, który podkreślił, że dotyczy ono wszystkich, w tym sojuszników każdej ze stron.

Prezydent USA Donald Trump przekazał w środę w rozmowie z telewizją PBS, że rozejm zawarty z Iranem nie dotyczy Libanu i ataków Izraela na cele Hezbollahu.

Jaka przyszłość cieśniny Ormuz?

Jednym z najważniejszych punktów porozumienia między USA a Iranem było otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej dla globalnego handlu. Przed 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna Izraela i USA z Iranem, przez cieśninę transportowano około jedną piątą światowego wolumenu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Z kolei anonimowy przedstawiciel władz Iranu powiedziała w rozmowie z agencją Reutera, że otwarcie cieśniny Ormuz jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.