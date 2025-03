​Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych, b. kandydat na prezydenta. Porozmawiamy m.in. o negocjacjach pokojowych i wznowieniu przez Amerykanów pomocy dla Ukrainy.

Andrzej Olechowski / Wojciech Olkuśnik / East News

Z naszym gościem porozmawiamy o negocjacjach pokojowych i wznowieniu przez Amerykanów pomocy dla Ukrainy. Co Kijów będzie mógł uznać za akceptowalne, a co będzie oznaczało kapitulację? Czy europejska zmiana polityki bezpieczeństwa jest trwała, a może na zapowiedziach się skończy?

Zapytamy też o to, czy stać nas na długoterminowe utrzymanie 4-procentowego PKB na zbrojenia i czy możemy pozwolić sobie na twarde stanowisko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

W rozmowie poruszymy też temat kampanii i wyborczych obietnic kandydatów. Zapytamy również o to, czy jest szansa, że banki obniżą marże przy kredytach hipotecznych.

Na rozmowę zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!