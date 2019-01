Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego ze Śremu w woj. wielkopolskim zlikwidowali nielegalną uprawę konopi indyjskich. Mężczyzna zrobił w swoim mieszkaniu szafę otwieraną na pilota, kupił odpowiedni sprzęt i prowadził hodowlę.

Do zatrzymania doszło w Sylwestra. Policjanci już wcześniej podejrzewali, że młody śremianin nielegalnie hoduje w swoim mieszkaniu konopie indyjskie. Kiedy weszli do budynku, już na klatce schodowej zwrócili uwagę na specyficzny dźwięk włączonych wentylatorów.



Po wejściu do mieszkania okazało się, że mężczyzna zrobił w pokoju specjalną szafę z przesuwanymi drzwiami, otwieranymi na pilota. W środku zamontował dwa namioty, w których uprawiał 49 krzewów konopi. Oprócz nielegalnych roślin funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 125 gramów suszu marihuany.

24-latek został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał dwa zarzuty dotyczące uprawy roślin konopi i posiadania marihuany. Przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Sprawą zajmie się sąd.