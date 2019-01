Lwówek Śląski, Bolków, Kock, Stąporków, Lubaczów, a może Żukowo? Jedno z tych miast będzie w najbliższą sobotę Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Jak co tydzień to Wy zdecydujecie, dokąd zawita nasz radiowy konwój: głosować możecie do czwartku do godziny 12:00!

W tym tygodniu mamy dla Was m.in. dwie propozycje z Dolnego Śląska. Lwówek Śląski to - jak pisze w zgłoszeniu do nas pani Marta - "piękne, stare i zabytkowe miasto". W Lwówku co roku odbywa się Lato Agatowe - podkreśla. A chodzi o cykliczną imprezę poszukiwaczy skarbów ziemi, przy okazji której odbywa się tutaj giełda minerałów. W Lwówku warto zobaczyć m.in. zabytkowy ratusz czy tzw. Szwajcarię Lwówecką, czyli malownicze piaskowcowe formy skalne. Bolków, także położony na Dolnym Śląsku, to propozycja m.in. dla miłośników tajemniczych podziemi. Jedną z największych atrakcji Bolkowa jest również zamek, który co roku gości uczestników Castle Party. Kock na Lubelszczyźnie może z kolei pochwalić się malowniczym położeniem w dolinie Wieprza i pięknym klasycystycznym pałacem. To tutaj rozegrała się także ostatnia bitwa kampanii wrześniowej stoczona przez regularne polskie wojsko. Stąporków w Świętokrzyskiem znany jest natomiast z... największego w Polsce pomnika-grzejnika. W sercu miasteczka grzejnik-gigant otoczony jest miniparkiem minigrzejników! - pisze do nas pan Krzysiek. W Stąporkowie warto odwiedzić również rezerwat Skałki Piekło: perłę przyrodniczą tej części województwa. Kolejna propozycja to Lubaczów na Podkarpaciu. Urodził się tam wielokrotny mistrz olimpijski i świata w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Lokalną kulturę poznać można tu w Muzeum Kresów. Wokół Lubaczowa i Horyńca Zdroju prowadzi natomiast kilka atrakcyjnych tras turystycznych, z których - będąc w tym miejscu - koniecznie trzeba skorzystać. Pani Lucyna w zgłoszeniu na RMF24.pl poleca z kolei Żukowo na Pomorzu. Zabytkowy kościół z XIV-XV wieku; kolebka haftu kaszubskiego; zespół regionalny Bazuny oraz chór kościelny Harmonia - to atrakcje Żukowa, która wymienia nasza słuchaczka. Wy decydujecie - my jedziemy! Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które to Wy wskazujecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia: może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Pokaż Fakty z Twojego Miasta - tu byliśmy! na większej mapie

Autor: Bartosz Styrna

Opracowanie: Edyta Bieńczak



Edyta Bieńczak, Bartosz Styrna