Do czeskiej granicy jego mieszkańcy mają około stu kilometrów. Do niemieckiej - czterdzieści. Wielu z nich o swoim mieście mówi - to chluba Lubuskiego! Słynie z wojska, ale też z wielu zabytków i bardzo bogatej historii. Położenie nad rzekami Bóbr i Czerna Wielka czyni Żagań miastem atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku. W okolicach miasta kręcono też legendarną produkcję "Czterej pancerni i pies". Główny, pancerny bohater tego filmu, czyli radziecki czołg T34, znany jako Rudy 102 znajduje się właśnie w Żaganiu i... jest na chodzie!