Okolice Jeleniej Góry stały się żółto-niebieskie! Nasza ekipa odwiedziła dziś Jakuszyce, Cieplice Śląskie-Zdrój, Karpacz, Kowary i Mysłakowice. To była trzecia odsłona specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM. Chcemy zachęcić Was do odwiedzenia tego pięknego i bardzo ciekawego zakątka Polski. Przekonajcie się, że wrześniowa powódź nie wszędzie dotarła, a mieszkańcy Dolnego Śląska są otwarci na turystów!