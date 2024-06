Akcja Twoje fajne miasto w RMF FM pojawiła dziś w Pomorskiem. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji! Zobaczcie, jak wyglądał żółto-niebieski rynek w Człuchowie.

Dziś gościliśmy w Człuchowie / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Was w Człuchowie?

Instagram Rolka

Nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał na człuchowskim rynku ze znanymi w całej Europie akrobatkami, które na co dzień ćwiczą w tym mieście pod okiem Pauliny Przyborowskiej.

Bardzo mi się podoba, jak ciało może robić ekstremalne rzeczy - mówiła jedna z młodych akrobatek. Inna zwracała uwagę, że w tej dyscyplinie bardzo ważna jest rozgrzewka, która pozwala uniknąć kontuzji.

Łukasz Imianowski - trener klubu kajakowego i smoczych łodzi z Człuchowa - odwiedził nasze studio razem ze swoimi podopiecznymi - Martyną, Judytą i Julką. Wspólnie podkreślali, że to miasto to doskonałe miejsce do trenowania sportów wodnych. Jeśli na jednym z czterech jezior akurat są gorsze warunki, można szlifować swoje umiejętności na kolejnym.

Warto wspomnieć, że sportowcy z Człuchowa, pływający w smoczych łodziach, zdobyli w tym roku już 4 medale mistrzostw Polski!

Instagram Rolka

Mieszkamy blisko jeziora. Spokój, ryby, wędkowanie, żaglówki - zachwalał Człuchów jeden z mieszkańców, który razem z żoną odwiedził nasze studio.

Trwają piłkarskie mistrzostwa Europy, dlatego przygotowane przez nas konkursy i zabawy mają futbolowy charakter. Zorganizowaliśmy m.in. konkurs rzutów karnych. Możecie też zagrać z nami w piłkarzyki. Do waszej dyspozycji jest również fotobudka 360.

Konkurs rzutów karnych na rynku w Człuchowie /Piotr Szydłowski /RMF FM

Gościły u nas też człuchowskie morsy. Otaczają nas same przepiękne jeziora. Jest nas około 50. Mamy świetną bazę - opowiadał prezes grupy morsów. Organizujemy też patriotyczne imprezy 3 maja i 11 listopada. Przyjeżdżają do nas różne formacje - razem śpiewamy hymn Polski, po czym morsy kąpią się - relacjonował.

Słuchacze RMF FM na rynku w Człuchowie / Piotr Szydłowski / RMF FM

Nasz dziennikarz rozmawiał też w Człuchowie z Józefem Faryną, który wciela się w rolę św. Jakuba. Warto wspomnieć, że jedna z nitek znanego na całym świecie szlaku św. Jakuba przebiega właśnie przez Człuchów. Nieopodal rynku stoi też kościół p.w. św. Jakuba.

W Człuchowie rozpoczyna się też szlak zamków gotyckich. Są również liczne szlaki rowerowe, prowadzące po mieście i okolicach.



Marcin Myszka, twórca jednego z najpopularniejszych podcastów - Kryminatorium - urodził się w Człuchowie, a mieszkał niedaleko.

To miasteczko jest mi bardzo bliskie. Zawsze, gdy jestem w okolicy i Google Maps podpowiada mi, żeby jechać obwodnicą, ominąć to miasto, klikam "nie". Chcę zobaczyć, co tam się zmieniło. Zawsze, gdy tam trafiam, na mojej twarzy pojawia się uśmiech - podkreślał.

Twoje fajne miasto w RMF FM: Tak bawiliśmy się w Człuchowie Piotr Szydłowski / RMF FM

Twoje fajne miasto w RMF FM: O co chodzi w tej akcji?

Twoje fajne miasto w RMF FM to akcja, która w lekki i przystępny sposób łączy w sobie kilka ważnych elementów. Po pierwsze - pokazujemy całej Polsce wasze małe Ojczyzny - miejscowości, w których mieszkacie i z których jesteście dumni. Prezentujemy ich atrakcje i atuty, najpiękniejsze zakątki i wiekowe zabytki. Udowadniamy, że warto do nich wpaść - choćby w ramach letniego wypoczynku. Rozmawiamy też ze znanymi osobami, które pochodzą z Waszych miast. Często są to sportowcy, którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy, a swoje kariery rozpoczynali w małych, lokalnych klubach.



Przyjeżdżamy do Waszych miast także po to, byście mogli z bliska zobaczyć, jak powstaje Wasze ulubione radio. Nasze mobilne studio jest otwarte, możecie więc na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca radiowca i zobaczyć naszych reporterów w akcji. To też wyjątkowa okazja, by wypowiedzieć się do naszego żółto-niebieskiego mikrofonu i zachęcić słuchaczy z całej Polski do odwiedzania Waszego miasta. Warto z niej skorzystać!

Trzeci element naszej akcji - ważny tak samo jak dwa poprzednie - to dobra zabawa. Chcemy wprawiać was w dobry nastrój i widzieć uśmiechy na waszych twarzach. Dlatego nieodłączną częścią naszych wizyt w Waszych miastach są konkursy i zabawy z nagrodami.

Zobacz również: Bytom zagościł na trasie Twojego fajnego miasta w RMF FM

Twoje fajne miasto w RMF FM: Które miasta odwiedziliśmy do tej pory?

Człuchów to już kolejny przystanek na trasie naszej akcji. W poprzednich tygodniach byliśmy w Suwałkach, Makowie Podhalańskim, Skierniewicach, Bytomiu i Rawiczu. Poniżej znajdziecie najciekawsze zdjęcia i filmy z naszych odwiedzin w tych miejscowościach.

W każdym z miast, które odwiedzamy, spotykamy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dziękujemy za Waszą obecność, uśmiech i wspólnie spędzony czas!

Twoje fajne miasto w RMF FM w Bytomiu! Jacek Skóra / RMF FM

Twoje fajne miasto w RMF FM. Przystanek: Skierniewice Michał Dukaczewski / RMF FM

Chcesz zaprosić RMF FM do swojego ukochanego miasta? Wypełnij formularz, który jest dostępny tutaj.

Instagram Rolka