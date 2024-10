Kopalnia złota, Pałac Marianny Orańskiej - jednej z "pierwszych bizneswoman XIX-wiecznej Europy" - Twierdza Srebrna Góra i tajemnicze, podziemne miasto Osówka - to tylko część dolnośląskich atrakcji, które odwiedziliśmy w ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM. Przekonywaliśmy do przyjazdu do Dolnego Śląska. "Nie odwołujcie rezerwacji! Powódź dotknęła tylko część naszego regionu" - apelują tamtejsi przedsiębiorcy.

Złoty Stok

Aby wesprzeć powodzian i przedsiębiorców RMF FM ponownie wyruszył na Dolny Śląsk.

W sobotę rano nasz reporter Beniamin Piłat odwiedził Złoty Stok. Z tamtejszej wieży widać panoramę całego miasta, otaczające pasmo górskie, dolinę Nysy oraz nasze sąsiednie atrakcje, jak na przykład w Srebrnej Górze twierdzę, w Ząbkowicach Śląskich krzywą wieżę, w Kamieńcu Ząbkowickim pałac Marianny Orańskiej czy górę Ślężę - powiedziała pani Joanna z Izby Turystycznej w Złotym Stoku.

Jak z kolei powiedziała w rozmowie z naszym reporterem Małgorzata Szumska z Kopalni Złota w Złotym Stoku, "Złoty Stok to jest miasteczko górnicze z tysiącletnią tradycją górniczą".

Wydobywano tutaj złoto - dlatego jesteśmy w Górach Złotych, nad Złotym Potokiem, na ul. Złotej. Wszystko tu jest złote. Udostępniliśmy 3,5 km z 320 km podziemi - można spotkać podziemny wodospad, spotkać się z duchem, zobaczyć średniowieczną wioskę górniczą i tajemniczą Sztolnię Ochrową, którą udało nam się odkopać po ponad 100 latach od jej zaginięcia - mówiła.

Kamieniec Ząbkowicki

Następnym przystankiem naszej żółto-niebieskiej ekipy był Kamieniec Ząbkowicki.

Jak powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Piłatek, Sławomir Radzik, administrator Pałacu Marianny Orańskiej, jest to "największa budowla epoki schyłku romantyzmu w Europie. Piąty, co do wielkości, obiekt w Polsce. Powierzchnia ogromna - ponad 27 tys. m2. Jego budowa pochłonęła równowartość trzech ton złota - mówił Sławomir Radzik.

Kim była Marianna Orańska? To dobrodziejka tych terenów, która pozostawiła po sobie dziedzictwo materialne i kulturowe. Jedna z pierwszych bizneswoman XIX-wiecznej Europy. Kobieta niesamowita, której historię warto poznać - mówił administrator Pałacu.

Srebrna Góra

W ramach specjalnej edycji Twojego fajnego miasta w RMF FM wybraliśmy się również między innymi do Twierdzy Srebrna Góra - jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to należała do najnowocześniejszych fortyfikacji w Europie.

Głuszyce

Po zwiedzaniu bastionu pojechaliśmy do podziemnego miasta Osówka w Głuszycach. To system korytarzy i hal, wykorzystywanych, jak podejrzewają niektórzy historycy, jako fabryka do produkcji tajnej broni Hitlera.

Z Waldemarem Łyczakiem, przewodnikiem po podziemnym mieście Osówka, rozmawiał nasz reporter Beniamin Piłat.

Jakie tajemnice czekają na odwiedzających to miejsce? Jak mówił, "za każdym zakrętem kryje się jakaś tajemnica". Czas spowodował to, że odkrywanie tych tajemnic stało się bardzo trudne - dodał.

Można zobaczyć niesamowite podziemia, które powstawały w ramach projektu "Olbrzym" (chodzi o największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec - przyp. red.). One budzą wiele emocji, a ich przeznaczonej zostaje do dzisiaj niewyjaśnione - zaznaczył Waldemar Łyczak.

Gdzie jeszcze spotkacie nas dziś?

Na koniec - w ramach akcji Twoje fajne miasto w RMF FM - odpoczęliśmy w schronisku Orzeł w Górach Sowich.

Zgromadzeni tam turyści polecali przyjazd na Dolny Śląsk i pomaganie tutejszej branży turystycznej.

Widoki piękne, trasa niezbyt wymagająca, ale można się zmęczyć. Warto ruszyć się z domu w któryś weekend i zobaczyć coś ciekawego - mówił jeden z nich.



Mamy nadzieję, że zachęcimy Was do odkrywania atrakcji Dolnego Śląska. Wypatrujcie naszej żółto-niebieskiej ekipy RMF FM i śledźcie także nasze media społecznościowe. Tam relacje z naszej wizyty na Dolnym Śląsku.

Gdzie byliśmy w ubiegłym tygodniu?

W zeszłym tygodniu nasi dziennikarze odwiedzili trzy miasta na Dolnym Śląsku - Kudowę-Zdrój, Duszniki -Zdrój i Lądek-Zdrój.

Zobaczyliśmy Szlak Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zawitaliśmy również do Lądka-Zdroju na niezwykły charytatywny mecz piłkarski.

Odwiedzajcie Dolny Śląsk

W ramach projektu Twoje fajne miasto w RMF FM chcemy wraz z lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami Dolnego Śląska, pokazać wszystkim, że warto odwiedzić ten rejon i odkryć jego atrakcje, które nie ucierpiały w wyniku powodzi.

Dolny Śląsk to piękne widoki i moc atrakcji, ale niestety z powodu powodzi turyści przestali tam przyjeżdżać. Obłożenie w hotelach wynosi około 20 procent - alarmują lokalni samorządowcy.

Tymczasem zniszczeniu uległo zaledwie 5 proc. atrakcji w całym regionie. Wiele miejsc zostało w ogóle nienaruszonych.

Bardzo Was zachęcamy, aby odwiedzić Dolny Śląsk i w ten sposób pomóc poszkodowanym przez żywioł mieszkańcom.

Turystyka dla miejscowości uzdrowiskowych to główne źródło dochodu. Bez ludzi znajdujące się tam hotele, restauracje i właściciele atrakcji nie będą w stanie się utrzymać. Region bardzo potrzebuje finansowego wsparcia, dlatego apelujemy, abyście odwiedzili Dolny Śląsk i w ten sposób pomogli.