Suwałki stały się żółto-niebieskie! Wszystko dlatego, że do miasta przybyła ekipa Twojego Fajnego Miasta w RMF FM . "Polski biegun zimna" od lat promuje się jako pogodne miasto, a jego maskotką jest biały miś UśMich. Nad Zalewem Arkadia sprawdzaliśmy, czy mieszkańcy Suwałk faktycznie czują bluesa. W mieście dziś stanęło mobilne studio RMF FM. W programie było mnóstwo atrakcji dla wszystkich. Pogoda bardzo dopisała!

Twoje Fajne Miasto to Suwałki / Piotr Bułakowski / RMF FM

Mobilne studio RMF FM w Suwałkach

W ciepłą, słoneczną sobotę radiowa ekipa RMF FM rozstawiła w centrum miasta swoje mobilne studio. Tego dnia zapewnialiśmy Wam niezapomnianą rozrywkę.

Nasze żółto-niebieskie miasteczko RMF FM nad Zalewem Arkadia, na suwalskich bulwarach otwarte było od godz. 10 do 15. Można było zobaczyć, jak radio wygląda od kuchni, nie brakowało konkursów i atrakcji dla najmłodszych, ale także dla dorosłych.

Pojawią się też serduszka, z którymi będzie można sobie zrobić zdjęcie / RMF FM

Ułani przybyli do studia RMF FM

Niedaleko mobilnego miasteczka RMF FM odbywał się 23. Piknik Kawaleryjski. W skrócie - można było podziwiać Konkurs Sprawności Kawaleryjskiej obejmujący kros, konkurs władania szablą i konkurs władania lancą, a także pokazy historyczne, przemarsze oraz zawody w skokach. Na naszej antenie rozmawialiśmy z rekonstruktorami.



Konkurs sprawności kawaleryjskiej zaczęliśmy od próby dzielności konica. To dość wymagający konkurs, połączony z forsowaniem przeszkody wodnej - mówił w rozmowie z Piotrem Bułakowskim organizator wydarzenia Krzysztof Skłodowski.

Twoje miasto w RMF FM - Suwałki Marcin Suchmiel / RMF FM

W naszym żółto-niebieskim miasteczku było też miejsce na sport - do dyspozycji słuchaczy były piłki, latawce i frisbee. Przekonywaliśmy też, że grać w siatkówkę może każdy.

Siatkówka jest dla każdego, nie trzeba mieć 2 metrów wysokości, są też znakomici niżsi zawodnicy - a przykładem jest nasz rozgrywający Matías Pages Sánchez - zapewniał w rozmowie z reporterem RMF FM zawodnik Ślepsk Malow Suwałki Jakub Macyra.

Twoje miasto w RMF FM - Suwałki Marcin Suchmiel / RMF FM

Przyszłe gwiazdy kina u nas z gościną

Pojawiły się też u nas przyszłe gwiazdy kina. W czasie naszego pobytu w Suwałkach odbywa się bowiem "Wigraszek", Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży.

W tym czasie na suwalskich scenach młodzi aktorzy podsumują swoje dokonania artystyczne, skonfrontują się z adeptami teatru z innych zakątków Polski.

W programie festiwalu, oprócz spektakli konkursowych i towarzyszących, są również spotkania warsztatowe i animacje artystyczne. A my szukaliśmy małych gwiazd, które może w przyszłości zrobią światową karierę.

W naszym mobilnym studiu pojawiły się też oczywiście smaki Suwalszczyzny. Rozmawialiśmy między innymi z lokalnym szefem kuchni.

Jeśli jesteśmy na Suwalszczyźnie, to zaczynamy od tego, by spróbować kartaczy - to rodzaj dużej pyzy ziemniaczanej z miesem w środku, w kształce cepelina - stąd druga nazwa kartaczy, czyli cepeliny, bardziej z litewska. Oprócz kartaczy mamy babkę ziemniaczaną, kiszkę ziemniaczaną - można podawać z zasmażką lub kwaśną śmietanką. A na na deser: znany w całej Polsce sękacz. A dobry sękacz trudno zrobić - potrzeba ściśle trzymać się przepisów, potrzeba kopy jajek, składniki szybko kręcimy nad ogniem, nawet przez 3, 4 godziny - mówił piotrowi Bułakowskiemu Wojciech Czyż, szef kuchni restauracji Ta Beata.

Suwałki ponoć najlepiej wyglądają z lotu ptaka. Porozmawiamy o tym z organizatorem suwalskiego pikniku lotniczego.

To tylko niektóre z atrakcji, a było ich o wiele więcej. O wszystko zadbałą ekipa Twojego Fajnego Miasta w RMF FM.

/ Natalia Ryba / RMF FM