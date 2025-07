Lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner pokonał w finale Wimbledonu najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Hiszpana Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. To jego czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze.

Wimbledon - Sinner zdetronizował Alcaraza / Tolga Akmen / PAP/EPA

Włoski tenisista Jannik Sinner po raz pierwszy wygrał wielkoszlemowy Wimbledon. W niedzielnym finale w Londynie pokonał najlepszego w dwóch poprzednich edycjach Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Sinner zrewanżował się za porażkę miesiąc temu w finale French Open. Włoch poprawił bilans spotkań z Alcarazem na 5-8.

W Wielkim Szlemie Sinner wcześniej wygrał Australian Open 2024 i 2025 oraz US Open 2024. Alcaraz ma pięć tytułów w imprezach tej rangi. Oprócz dwóch w Londynie, wygrał dwie ostatnie edycje French Open oraz US Open 2022. To jego pierwszy przegrany finał wielkoszlemowy.

W sobotę w finale singla kobiet Iga Świątek pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Czerwcowe spotkanie w Paryżu trwało pięć godzin oraz 29 minut i przeszło do historii tenisa. Ich sobotnia konfrontacja nie była tak zacięta.

Nawet w pierwszym secie, wygranym przez Alcaraza, początkowo przewagę miał Sinner. Włoch prowadził 4:2, ale cztery kolejne gemy padłu łupem Hiszpana. Sinner jednak nie załamał się. Drugą partię zaczął od przełamania Hiszpana, a tym razem przewagę utrzymał do końca. Włoch świetnie serwował i do końca meczu nie dał się przełamać nawet raz. Sam natomiast w trzecim oraz czwartym secie wygrywał po jednym gemie przy podaniu Alcaraza. Tyle wystarczyło, aby wygrać spotkanie. Trwało trzy godziny i cztery minuty.

Sinner i Alcaraz zdominowali tenisową rywalizację. To siódmy z rzędu wielkoszlemowy turniej, wygrany przez jednego z nich. Włoch w poniedziałkowym notowaniu rankingu będzie prowadził ze sporą przewagą nad drugim Hiszpanem.

Rekordzistą wśród mężczyzn na turnieju w Wimbledonie jest Roger Federer. Szwajcar zwyciężył na trawiastych kortach All England Clubu ośmiokrotnie (2003-07, 2009, 2012, 2017).