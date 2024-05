Mam dla was duży szacunek. Wiem, że gramy przede wszystkim dla was, ponieważ to jest rozrywka. Również dzięki wam zarabiamy pieniądze, ale czasami, pod dużą presją, kiedy krzyczycie w trakcie wymiany lub tuż przed uderzeniem jest naprawdę trudno się skupić. Zazwyczaj nie mówię o tym, ponieważ chcę być graczem skupionym na grze, skoncentrowanym - powiedziała Świątek, podkreślając, jak wielki wysiłek wkładają profesjonalni sportowcy w swoją karierę i apelując o dopingowanie pomiędzy wymianami.

Temat wrócił także na pomeczowej konferencji prasowej.

To się zdarzyło (krzyki z trybun - PAP) więcej razy, szczególnie przed returnami, dlatego chciałam o tym powiedzieć. Gdyby to się zdarzyło raz, to bym odpuściła. Wiem, że francuska publiczność jest entuzjastyczna, ale są pewne zasady, kiedy powinna być cisza - powiedziała Świątek.

Wiem też, że publiczność tutaj potrafi być szorstka, więc nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Mam nadzieję, że kibice będą traktowali mnie jak człowieka i będziemy to mogli jakoś przepracować - dodała tenisistka.

"Renoma" kortów paryskich

Trudniejsze chwile na francuskich kortach notowali również inni tenisiści. Przykładem może być Belg David Goffin, który pokonał we wtorek Francuza Giovanniego Mpetshiego Perricarda. Goffin twierdził, że ktoś opluł go gumą do żucia. Po spotkaniu triumfalnie chodził po korcie z dłonią przy uchu, sugerując kibicom, że słabo słychać ich buczenie.