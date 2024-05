W rozkładzie jazdy na wakacje Polregio znajdą się nowe połączenia. Z Poznania będzie można dojechać do Szklarskiej Poręby, z Zielonej Góry do Świnoujścia, pojawi się też trasa przez Puszczę Knyszyńską. Przewoźnik planuje również w całej Polsce wydarzenia z okazji Dnia Dziecka.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe połączenia na wschodzie kraju

Zgodnie z informacją prasową Polregio przejazdy regionalne w województwie lubelskim wzbogacą się o połączenia na linii Lublin - Bełżyce (22 czerwca - 1 września), Chełm - Włodawa (29 czerwca - 1 września) oraz Zamość - Zawada (22 czerwca - 1 września).

W województwie podkarpackim spółka planuje uruchomić od 22 czerwca dodatkowe przejazdy na trasie Rzeszów - Medzilaborce, Medzilaborce - Sanok, Rzeszów - Zamość, Sandomierz - Rzeszów oraz Jarosław - Lublin - wynika z komunikatu.

Na terenie województwa podlaskiego przewoźnik zachęca do skorzystania z przejazdu pociągiem przez Puszczę Knyszyńską. Poinformowano o uruchomieniu linii sezonowych z Białegostoku do Suwałk i Walił (8 czerwca - 29 września).

Atrakcje na Dzień Dziecka

Przewoźnik poinformował, że w województwie kujawsko-pomorskim na Dzień Dziecka, we współpracy z Instytutem Edukacyjnym Kolej na Ciebie zaplanowano zwiedzanie taboru kolejowego oraz zabawy dla dzieci. Na czas wakacji (od 22 czerwca do 31 sierpnia) uruchomione zostanie połączenie na linii Toruń Wschodni - Kołobrzeg - dodano.

W Poznaniu spółka zapewni dzieciom 1 czerwca zwiedzanie taboru kolejowego i zakładów naprawczych. Zapowiedziano, że w dniach 22 czerwca - 31 sierpnia z Poznania Głównego uruchomione zostaną dodatkowe przejazdy do Świnoujścia, Kołobrzegu oraz Szklarskiej Poręby.

Na szczecińskim dworcu 1 czerwca przewidziano m.in. możliwość przejazdu drezyną oraz oglądanie samochodu operacyjnego SOK. Ze stolicy województwa zachodniopomorskiego w sezonie wakacyjnym (22 czerwca - 31 września) będzie można skorzystać z dodatkowych połączeń do Świnoujścia, Poznania, Zielonej Góry, Kamienia Pomorskiego czy Kołobrzegu.

Na terenie Lubuskiego, oprócz planowanych wydarzeń dla dzieci, spółka uruchomi wakacyjne przejazdy na linii: Gorzów Wielkopolski - Wierzbno (22 czerwca - 1 września), Międzyrzecz - Wierzbno (22 czerwca - 1 września) oraz Zielona Góra - Łagów, Toporów - Łagów oraz Zielona Góra - Świnoujście w dniach od 15 do 16 sierpnia.

W Pomorskim 1 czerwca dzieci, które nie ukończyły 16 lat, będą mogły podróżować za darmo pociągami Polregio i PKP SMK w obrębie całego województwa. Polregio zapowiedziało, że od 22 czerwca do 1 września będzie więcej połączeń z Gdyni Głównej na Półwysep Helski.

Z kolei w Kielcach obchody Dnia Dziecka potrwają od 5 czerwca do 7 czerwca, a w programie zapowiedziano oprowadzanie po dworcu kolejowym, warsztaty edukacyjne związane z bezpieczeństwem kolejowym oraz pokaz tresury psów Straży Ochrony Kolei.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami są samorządy wojewódzkie. Polregio przewiozło w 2023 r. 97,3 mln pasażerów. To najlepszy wynik w historii przewoźnika. Poprzedni rekord - 89 mln pasażerów przewoźnik zanotował w 2019 r.