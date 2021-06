Czeska tenisistka Barbora Krejcikova pokonała rozstawioną z "31" Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową 6:1, 2:6, 6:4 w finale turnieju French Open i wywalczyła pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy w singlu. Teraz w Paryżu ma szansę na dublet - w niedzielę zagra w decydującym meczu debla.

Barbora Krejcikova po zwycięstwie w French Open / YOAN VALAT / PAP/EPA

Zajmująca 33. miejsce w rankingu WTA Krejcikova, która ma na koncie większe sukcesy w grze podwójnej, dopiero po raz piąty znalazła się w głównej drabince wielkoszlemowej rywalizacji w singlu. Wcześniej tylko raz przeszła drugą rundę - w poprzednim sezonie właśnie na kortach im. Rolanda Garrosa zatrzymała się na 1/8 finału. Teraz przed przybyciem do stolicy Francji wygrała w Strasburgu swój pierwszy turniej WTA w singlu.

Niespełna 26-letnia tenisistka z Brna już wcześniej znała smak wygranej w Paryżu - trzy lata temu wywalczyła tam tytuł w deblu. W tym samym sezonie była też najlepsza w tej konkurencji w Wimbledonie. Teraz również ma szansę na triumf w grze podwójnej - w niedzielę ona i Katerina Siniakova zagrają w decydującym meczu z Igą Świątek i Amerykanką Bethanie Mattek-Sands.



Ostatnią tenisistką, która wywalczyła dublet w tej imprezie jest Francuzka Mary Pierce - dokonała tego w 2000 roku. Biorąc zaś pod uwagę wszystkie turnieje wielkoszlemowe, ostatni taki sukces osiągnęła Amerykanka Serena Williams, której udało się to w Wimbledonie 2016.







Pawliuczenkowa, która za niespełna miesiąc będzie obchodzić 30. urodziny, w 52. występie w głównej drabince turniejów wielkoszlemowych awansowała po raz pierwszy w karierze do decydującego meczu. Poprzednią rekordzistką była Włoszka Roberta Vinci, finalistka US Open 2015, której udało się to za 44. podejściem.



Barbora Krejcikova (Czechy) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 31) 6:1, 2:6, 6:4.