Dwaj czołowi norwescy skoczkowie narciarscy, Marius Lindvik i Johann Andre Forfang, zostali ukarani trzymiesięczną dyskwalifikacją za ingerencję w kombinezony podczas mistrzostw świata w Trondheim. Decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego śledztwa.

Johann Andre Forfang i Marius Lindvik zdostali zdyskwalifikowani na trzy miesiące / Shutterstock

W wydanym w sobotę komunikacie FIS poinformowała, że obaj skoczkowie zaakceptowali trzymiesięczną dyskwalifikację, od której odjęto około trzytygodniowy okres wcześniejszego zawieszenia. Ponadto każdy z nich zapłaci 2 tys. franków szwajcarskich tytułem pokrycia kosztów postępowania.

Oprócz Lindvika i Forfanga śledztwem w sprawie "afery kombinezonowej" zostali objęci norweski trener Magnus Brevig, jego asystent Thomas Lobben oraz serwisant Adrian Livelten. Ich sprawa nie została jeszcze zakończona.

Medale zostają, mimo afery

Marius Lindvik podczas mistrzostw świata w Trondheim zdobył złoty medal na skoczni normalnej, a wraz z Forfangiem sięgnął po brąz w konkursie drużynowym oraz w konkursie mieszanym. Pomimo dyskwalifikacji, FIS nie zdecydowała się na odebranie zdobytych medali.