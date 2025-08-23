Dwaj czołowi norwescy skoczkowie narciarscy, Marius Lindvik i Johann Andre Forfang, zostali ukarani trzymiesięczną dyskwalifikacją za ingerencję w kombinezony podczas mistrzostw świata w Trondheim. Decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego śledztwa.
W wydanym w sobotę komunikacie FIS poinformowała, że obaj skoczkowie zaakceptowali trzymiesięczną dyskwalifikację, od której odjęto około trzytygodniowy okres wcześniejszego zawieszenia. Ponadto każdy z nich zapłaci 2 tys. franków szwajcarskich tytułem pokrycia kosztów postępowania.
Oprócz Lindvika i Forfanga śledztwem w sprawie "afery kombinezonowej" zostali objęci norweski trener Magnus Brevig, jego asystent Thomas Lobben oraz serwisant Adrian Livelten. Ich sprawa nie została jeszcze zakończona.
Marius Lindvik podczas mistrzostw świata w Trondheim zdobył złoty medal na skoczni normalnej, a wraz z Forfangiem sięgnął po brąz w konkursie drużynowym oraz w konkursie mieszanym. Pomimo dyskwalifikacji, FIS nie zdecydowała się na odebranie zdobytych medali.