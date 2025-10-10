Loty narciarskie na odległość 270 metrów? Już wkrótce będzie to możliwe w Planicy. Słoweński rząd zatwierdził projekt powiększenia słynnej Letalnicy. Oficjalny rekord świata należy do Domena Prevca, który w tym roku pofrunął tam na 254,5 m.

Słoweniec Domen Prevc nie może uwierzyć, że pobił rekord świata / ANTONIO BAT / PAP/EPA

Rada Ministrów Słowenii zatwierdziła inwestycję wartą 2,69 mln euro. Finansowanie zapewni Ministerstwo Ekonomii, Turystyki i Sportu. Modernizacja legendarnej skoczni ma potrwać do grudnia 2027 roku.

Kompleksowa przebudowa skoczni

Projekt jest częścią krajowego planu rozwoju na lata 2025-28. Obejmie on całkowitą przebudowę profilu skoczni, aby spełniała najnowsze standardy bezpieczeństwa i techniczne, umożliwiając przy tym jeszcze dłuższe loty.

Kluczowe ulepszenia to bardziej aerodynamiczny i wydajny profil, nowoczesny system naśnieżania, nowe barierki bezpieczeństwa oraz całkowita wymiana siatek chroniących przed wiatrem. Modernizacja obiektu jest częścią szerszego programu rozwoju północno-zachodniej Słowenii.

Centrum Narciarskie Planica zostało oficjalnie otwarte w grudniu 2015 roku jako nowoczesny kompleks, który działa przez cały rok. W jego skład wchodzi osiem skoczni, trasy do biegów narciarskich, a także boiska piłkarskie i... muzeum. W 2023 roku odbyły się tu mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym.

Słoweński rząd poinformował, że celem projektu jest "wzmocnienie roli Planicy jako wiodącego w świecie ośrodka skoków narciarskich".

"Czeka nas wiele pracy"

Dyrektor Planica Nordic Centre Jelko Gros jest zachwycony perspektywą powiększenia Letalnicy.

W tym roku FIS przyjął nowe przepisy zwiększające maksymalną dopuszczalną różnicę wysokości od końca progu do najniższego punktu skoczni - ze 135 do 140 metrów. W związku z tym przygotowaliśmy propozycję przebudowy, która została już zatwierdzona przez rząd. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie rządu i ministra gospodarki Matjaza Hana, który dostrzega znaczenie marki Planica w szerszym kontekście, nie tylko w sporcie - powiedział Gros.

Szacuję, że skoczkowie będą mogli latać od 13 do 15 metrów dalej niż obecnie. W nadchodzących latach czeka nas wiele pracy i z niecierpliwością czekamy na jej efekty - dodał.

Słowenia znów z rekordem świata

Dzięki Domenovi Prevcovi Planica po 14 latach "odzyskała" rekord świata w długości skoku. Poprzedni należał do Austriaka Stefana Krafta, który w 2017 roku w norweskim Vikersund poszybował na 253,5 m.

Planica jest kolebką skoków narciarskich. W 1936 roku pierwszy raz przekroczono tu barierę 100 metrów, a w 1994 roku złamano barierę 200 m.

Nieoficjalnym rekordzistą świata jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w 2024 roku w komercyjnym wydarzeniu na Islandii uzyskał 291 m na prowizorycznym obiekcie, specjalnie wybudowanym w celu oddania najdłuższego skoku w historii.