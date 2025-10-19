Startujący w poniedziałek nowy sezon PlusLigi siatkarzy zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Przed rozpoczęciem rozgrywek doszło do wielu spektakularnych transferów, które mogą odmienić układ sił w polskiej lidze. Dołączyły światowe gwiazdy, ale nie zabrakło też głośnych odejść czołowych zawodników.

/ Shutterstock

Luciano De Cecco, jeden z najlepszych rozgrywających świata, dołącza do Częstochowy.

PlusLiga pozyskała także mistrza świata Kamila Rychlickiego oraz Kanadyjczyka Arthura Szwarca.

Wielki powrót Alana Souzy i Piotra Nowakowskiego na polskie parkiety.

Głośne odejścia: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Bartosz Kurek i inni opuszczają ligę.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Największym hitem letniego okienka transferowego jest przyjście Luciano De Cecco do drużyny z Częstochowy. 37-letni Argentyńczyk, uznawany za jednego z najlepszych rozgrywających na świecie, zadebiutuje w PlusLidze po latach gry we włoskiej Modenie. Transfer De Cecco był niespodziewany - pierwotnie w Częstochowie miał występować młody Francuz Amir Tizi-Oualou, jednak jego kontrakt wykupiła Modena, otwierając drogę Argentyńczykowi do gry w Polsce.

W barwach częstochowskiego zespołu szansę na debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej otrzyma także 20-letni Jakub Nowak, który już zdążył zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski i zdobyć brązowy medal mistrzostw świata.

Nowe twarze i powroty do PlusLigi

W nadchodzącym sezonie polscy kibice będą mogli podziwiać także Kamila Rychlickiego, aktualnego mistrza świata z reprezentacją Włoch, który dołączył do Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Itasu Trentino. Do Indykpolu AZS Olsztyn trafił z kolei Kanadyjczyk Arthur Szwarc, mający polskie korzenie i bogate doświadczenie z ligi włoskiej.

Na parkiety PlusLigi wraca również Alan Souza, gwiazdor reprezentacji Brazylii, który po dwuletniej przerwie ponownie zagra w Polsce, tym razem w barwach PGE GiEK Skry Bełchatów. Po problemach zdrowotnych do gry powraca także utytułowany Piotr Nowakowski, który w nowym sezonie reprezentować będzie Trefl Gdańsk.

Głośne odejścia

Letnie okienko transferowe przyniosło także kilka bolesnych strat dla polskiej ekstraklasy. Tomasz Fornal przeniósł się do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara, a Norbert Huber i Bartosz Kurek wybrali kierunek japoński. Kurek, kapitan reprezentacji Polski, przyznał, że chciał zostać w kraju, jednak nie otrzymał satysfakcjonującej oferty.

Z ligą pożegnali się także m.in. francuski atakujący Stephen Boyer oraz australijski libero Luke Perry, którzy wybrali kluby w Japonii i we Włoszech.

Przetasowania na krajowym rynku

Nie zabrakło również ciekawych ruchów transferowych pomiędzy polskimi klubami. Bartosz Bednorz zamienił Asseco Resovię na PGE Projekt Warszawa, a Artur Szalpuk podążył w przeciwnym kierunku. Do Rzeszowa przenieśli się także Marcin Janusz i amerykański libero Erik Shoji. Z kolei David Smith zasilił szeregi Ślepska Malow Suwałki.

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się już w poniedziałek, a w rozgrywkach weźmie udział 14 zespołów. Sezon potrwa do 13 maja 2026 roku, jeśli finałowa rywalizacja rozstrzygnie się dopiero w piątym meczu. Tytułu mistrza Polski broni Bogdanka LUK Lublin.