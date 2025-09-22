Sprawozdanie finansowe Konfederacji za 2024 rok zostało jednogłośnie odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą. Decyzja zapadła na poniedziałkowym posiedzeniu PKW.

Liderzy Konfederacji: Krzysztof Bosak (z prawej) i Sławomir Mentzen / Wojciech Olkusnik / East News

Odrzucenie sprawozdania finansowego Konfederacji za zeszły rok to konsekwencja odrzuconego wcześniej przez PKW - w marcu tego roku - sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do PE w 2024 r.

Zarzuty PKW wobec Konfederacji

PKW wskazywała, odrzucając w marcu sprawozdanie, że komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego przyjął korzyści majątkowe o wartości ok. 47 tysięcy złotych. Kwestionowana kwota objęła m.in. przyjęcie niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości około 28 tys. zł, a także m.in. 64 zł na zakup alkoholu (celem tego zakupu miało być, według pełnomocnika finansowego Konfederacji, "spotkanie z kontrahentem i ludźmi od prowadzenia kampanii").

Wśród nieprawidłowości PKW wskazywała także m.in. wpłacenie kwoty nadwyżki pozostałej na rachunku komitetu wyborczego nie na rachunek Funduszu Wyborczego, a na prywatny rachunek pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego. PKW podniosła ponadto, że pełnomocnik komitetu wyborczego nie przesłał w terminie sprawozdania finansowego. Skarga na tamtą, marcową decyzję SN, czeka na rozpatrzenie w Sądzie Najwyższym.

W stosunku do Konfederacji PKW odrzuciła również jej informację finansową o otrzymanej subwencji i wydatkach z niej poniesionych w 2024 r. Jak wskazano, chodzi m.in. o złamanie przepisów, zgodnie z którymi subwencja ma być przeznaczona na działalność statutową partii. Tymczasem Konfederacja z subwencji partyjnej sfinansowała nie tylko wydarzenie z sierpnia 2024 r., na którym jej polityk Sławomir Mentzen poinformował o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 r., ale również m.in. zakup tysiąc czapek wyborczych z napisem "Mentzen 2025" o wartości ponad 17 tys. zł.

Odrzucenie rocznego sprawozdanie partii, która pobiera subwencję, oznacza utratę prawa do niej na trzy lata. W przypadku partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, odrzucenie sprawozdania finansowego nie pociąga za sobą żadnych skutków.

Decyzje PKW w sprawie innych partii

Na poniedziałkowym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdania za 2024 r. partii: Nowa Lewica, Nowoczesna oraz PSL.

Ze stwierdzaniem uchybień przyjęte zostały sprawozdania: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polski 2050 Szymona Hołowni, Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej.

Komisja zajęła się również sprawozdaniami finansowymi z wyborów samorządowych w 2024 r., przyjmując bez zastrzeżeń sprawozdania koalicyjnych komitetów Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga oraz odrzucając kilka sprawozdań mniejszych komitetów.