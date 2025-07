"Po doświadczeniu, które zdobyłem na Zachodzie, czuję, że zmieniłem się jako piłkarz i jako człowiek. Cieszę się, że jestem w Warszawie. Wybrałem Legię, ponieważ jest to największy klub w Polsce. Wracając do kraju chciałem wybrać miejsce, w którym będę mógł dalej się rozwijać. Razem z Legią chcę zdobywać trofea" - podkreślił były zawodnik Wisły Płock, cytowany w klubowym komunikacie.

Żewłakow chwali Rece

Dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow, podkreśla atuty nowego nabytku. Szybkość, wydolność i możliwość gry na dwóch pozycjach po lewej stronie to jego największe zalety. Uważam, że wzmocni i podniesie jakość drużyny. To kolejny element układanki dla trenera Edwarda Iordanescu - zaznaczył Żewłakow.

Reprezentacyjne doświadczenie

Arkadiusz Reca to 15-krotny reprezentant Polski. Zadebiutował w narodowych barwach we wrześniu 2018 roku w meczu Ligi Narodów z Włochami. Ostatni raz wystąpił w kadrze w marcu 2022 roku przeciwko Szkocji.



Pochodzący z Chojnic piłkarz będzie występował w Legii z numerem 13. Kontrakt, który podpisał w piątek, obowiązuje do końca sezonu 2027/28. Klub liczy, że doświadczenie i umiejętności Recy przyczynią się do osiągnięcia kolejnych sukcesów przez stołeczny zespół.