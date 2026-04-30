Najnowszy sondaż United Surveys, przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski, pokazuje, że Koalicja Obywatelska nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale nawet powiększa przewagę nad konkurencją. Z wynikiem 31,8 proc. KO wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 24,5 proc. poparcia. Jednak – jak pokazują szczegółowe wyliczenia – nawet taki rezultat nie gwarantuje im samodzielnej większości w Sejmie.

Wyniki badania, przeprowadzonego w dniach 24-26 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, pokazują, że scena polityczna wciąż jest niezwykle dynamiczna. KO zyskała 1,3 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem, a PiS również zanotował niewielki wzrost - o 0,8 punktu. Podium zamyka Konfederacja, która z wynikiem 12,6 proc. odnotowała jednak spadek o 1,6 punktu procentowego.

Kto jeszcze w Sejmie, a kto poza burtą?

Do Sejmu weszłyby także Lewica (8,5 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,8 proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się natomiast PSL (4,6 proc.), Partia Razem (3,8 proc.) oraz Polska 2050, która z wynikiem 1,1 proc. notuje jeden z najsłabszych rezultatów w swojej historii.

Warto podkreślić, że aż 6,3 proc. respondentów wciąż nie zdecydowało, na kogo oddałoby swój głos.

Kto może rządzić?

Analiza rozkładu mandatów pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja. KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, PiS na 143, Konfederacja na 64, Lewica na 36, a Konfederacja Korony Polskiej na 25. W praktyce oznacza to, że Koalicja Obywatelska i Lewica razem zdobyłyby 228 mandatów - o trzy za mało, by samodzielnie rządzić w 460-osobowym Sejmie.

Z drugiej strony, możliwy jest również wariant prawicowej większości. PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby wspólnie dysponować 232 mandatami, czyli minimalną przewagą pozwalającą na utworzenie rządu.

Trendy ostatnich miesięcy

Analiza siedmiu ostatnich badań United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że dwie największe partie - KO i PiS - utrzymują względnie stabilne poparcie. Od końca stycznia Koalicja Obywatelska porusza się w przedziale 30,5-32,6 proc., a PiS w granicach 22,7-25 proc., notując lekki trend wzrostowy.

Największy skok w ostatnich trzech miesiącach zanotowała Lewica, która z 6,6 proc. w styczniu wzrosła do obecnych 8,5 proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej po rekordowym wyniku 9,9 proc. w lutym zaczęła tracić i obecnie osiąga najniższy rezultat w całej serii badań - 6,8 proc.

Wyraźnie słabnie Polska 2050, która od początku roku nie zbliżyła się nawet do progu wyborczego. Partia Razem, choć obecna w debacie publicznej, utrzymuje się w granicach 3-4 proc. poparcia.