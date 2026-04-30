Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który wczoraj w urzędzie zaatakował i zranił nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu - to ustalenia reporterki RMF FM. Mężczyzna usłyszał też dodatkowy zarzut: napaści na funkcjonariusza publicznego, bo taką fukcję pełni pani wójt.

Zdj. poglądowe / Marek BAZAK/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

42-latek w komendzie policji czeka na decyzję sądu. Jest już po posiedzeniu aresztowym. Najpóźniej jutro sąd zadecyduje, czy mężczyzna na wniosek prokuratury trafi na 3 miesiące do aresztu.

Złożył wyjaśnienia, które częściowo zgadzają się z ustaleniami śledczych i przyznał się do winy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.

Wstrząsający atak w Starej Kornicy

Do ataku na panią wójt w miejscowości Stara Kornica doszło wczoraj popołudniu. Napastnik, którego wójt znała od lat, wszedł do budynku urzędu gminy i zaatakował kobietę nożem. Według relacji poszkodowanej mężczyzna zadał jej więcej niż dwa ciosy, raniąc ją w szyję i okolice brzucha.

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji pracowników urzędu oraz służb ratunkowych, kobieta została natychmiast przewieziona do szpitala.