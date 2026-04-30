Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który wczoraj w urzędzie zaatakował i zranił nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu - to ustalenia reporterki RMF FM. Mężczyzna usłyszał też dodatkowy zarzut: napaści na funkcjonariusza publicznego, bo taką fukcję pełni pani wójt.
42-latek w komendzie policji czeka na decyzję sądu. Jest już po posiedzeniu aresztowym. Najpóźniej jutro sąd zadecyduje, czy mężczyzna na wniosek prokuratury trafi na 3 miesiące do aresztu.
Złożył wyjaśnienia, które częściowo zgadzają się z ustaleniami śledczych i przyznał się do winy. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.
Do ataku na panią wójt w miejscowości Stara Kornica doszło wczoraj popołudniu. Napastnik, którego wójt znała od lat, wszedł do budynku urzędu gminy i zaatakował kobietę nożem. Według relacji poszkodowanej mężczyzna zadał jej więcej niż dwa ciosy, raniąc ją w szyję i okolice brzucha.
Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji pracowników urzędu oraz służb ratunkowych, kobieta została natychmiast przewieziona do szpitala.
Jak ustalił wcześniej reporter RMF FM Krzysztof Zasada, pani wójt została już przesłuchana w szpitalu. Lekarze pozwolili na kontakt ze śledczymi, którzy uzyskali od niej pierwsze zeznania. Kobieta dochodzi do siebie, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak sama przyznała, być może uratowała ją marynarka, którą miała na sobie w chwili ataku.