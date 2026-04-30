Mirosław Ptasiński, wiceprezes Grupy Azoty, zrezygnował ze stanowiska oraz z członkostwa w zarządzie spółki. Poinformowano o tym w czwartkowym komunikacie giełdowym. Ptasiński zrezygnował także z członkostwa w radzie nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

„Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (...) informuje o otrzymaniu w dniu 30 kwietnia 2026 roku rezygnacji pana Mirosława Ptasińskiego z członkostwa w zarządzie spółki i funkcji wiceprezesa zarządu spółki, ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku” - poinformowała spółka.

W osobnym komunikacie giełdowym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” poinformowała, że Mirosław Ptasiński zrezygnował z funkcji przewodniczącego w radzie nadzorczej spółki i z członkostwa w radzie „ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2026 roku”. Spółka zaznaczyła, że nie podał on przyczyny swojej rezygnacji.

Za co konkretnie był odpowiedzialny Mirosław Ptasiński?

Mirosław Ptasiński funkcję wiceprezesa Grupy objął w połowie grudnia 2025 roku W spółce odpowiadał m.in. za zarządzanie sprzedażowe i marketing w segmencie „zaawanasowana chemia” oraz analizy rynkowe w segmencie „zaawansowana chemia i logistyka”.

Od 20 maja 2024 r. Ptasiński pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Grupa Azoty podaje na swojej stronie, że Ptasiński to menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, procesami produkcyjnymi, zespołami sprzedażowymi, kontrolingiem, logistyką i IT; jest też ekspertem w zakresie strategicznego zarządzania oraz usprawniania operacji biznesowych stymulujących wzrost wyników oraz podnoszących efektywność i zyski organizacji.

Na początku marca rada nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd, którego prezesem został Marcin Celejewski. Grupa przekazała wówczas, że nowe kierownictwo rozpoczyna etap „głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty (...) skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu”.

Obecnie, poza Ptasińskim, w zarządzie Grupy Azoty zasiada czterech członków - Marcin Celejewski - prezes, Małgorzata Królak - wiceprezes, Artur Chołody - wiceprezes, dyrektor generalny oraz Artur Babicz.

Największy polski koncern chemiczny

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

W 2025 r. grupa zanotowała ponad 5,1 mld zł straty netto wobec 1,1 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie grupa wypracowała dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 322,7 mln zł, wobec ujemnego rok wcześniej na poziomie 330 mln zł.