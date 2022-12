Po meczu o stan zdrowia polskiego bramkarza był pytany także trener Juventusu Massimiliano Allegri. To nie powinien być duży problem. Jeśli uraz się jednak przedłuży, to Perin jest gotowy do gry - powiedział.

Spotkanie Juventusu Turyn z Standardem Liege zakończyło się remisem 1:1.

Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych polskich piłkarzy na mundialu w Katarze. Obronił dwa rzuty karne. To m.in. dzięki jego interwencjom "biało-czerwoni" awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata.