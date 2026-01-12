Zaskakujące informacje napłynęły ze stolicy Hiszpanii - w poniedziałek, dzień po porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, Xabi Alonso przestał pełnić obowiązki trenera Realu Madryt. Hiszpana na stanowisku zastąpił jego rodak, dotychczasowy trener drugiej drużyny "Królewskich" - Alvaro Arbeloa.

/ RMF FM

To istne trzęsienie ziemi w Realu Madryt. W niedzielę "Królewscy" przegrali w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barcelona 2:3, a dzień później z ekipą z Madrytu pożegnał się hiszpański szkoleniowiec Xabi Alonso.

Hiszpan odszedł - jak przekazał klub w komunikacie - za porozumieniem stron. "Real Madryt informuje, że za porozumieniem klubu oraz Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego etapu pracy jako trenera pierwszego zespołu" - czytamy w oświadczeniu.

"Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i uznaniem całego madridismo, ponieważ jest legendą Realu Madryt i przez cały czas reprezentował wartości naszego klubu. Real Madryt zawsze będzie jego domem" - zaznaczono.

W dalszej części komunikatu podziękowano hiszpańskiemu trenerowi i całego jego sztabowi szkoleniowemu za pracę, jednocześnie życząc powodzenia w dalszej karierze.

"Królewscy" opublikowali również drugi komunikat, w którym poinformowali, że nowym trenerem drużyny ze stolicy Hiszpanii został Alvaro Arbeloa - dotychczasowy szkoleniowiec Castilli, czyli drugiej drużyny Realu.