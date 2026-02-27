Departament Stanu USA ogłosił ewakuację „niezwiązanych z sytuacjami krytycznymi” pracowników ambasady w Izraelu oraz ich rodzin. Decyzja zapadła w związku z narastającym napięciem na linii Waszyngton–Teheran i obawami przed możliwym konfliktem zbrojnym - podaje serwis Axios.

USA ewakuują część personelu ambasady w Izraelu. Rosną obawy przed konfliktem z Iranem / Shutterstock

W piątek Departament Stanu USA poinformował o rozpoczęciu ewakuacji części pracowników ambasady w Izraelu oraz ich rodzin. Jak podkreślono w komunikacie, decyzja została podjęta ze względu na "zagrożenia dla bezpieczeństwa" w regionie. Osoby niepełniące kluczowych funkcji oraz ich bliscy mają opuścić kraj, podczas gdy ambasada będzie kontynuować działalność w ograniczonym składzie.

Ambasador USA Mike Huckabee przekazał pracownikom, że wszyscy chętni do wyjazdu powinni to zrobić jeszcze w piątek. W placówce pozostaną dyplomaci oraz personel odpowiedzialny za wsparcie obywateli USA, kwestie bezpieczeństwa, wojskowe, polityczne i wywiadowcze.

Również francuski rząd radzi, by powstrzymać się od podróży do Izraela.

Tymczasem Wielka Brytania podjęła decyzję o ewakuacji personelu ambasady w Iranie - donosi "The Telegraph" "w obawie przed nieuchronnym atakiem militarnym ze strony USA".

Rosnące napięcie i możliwy konflikt

Decyzja o ewakuacji zapadła w momencie, gdy rośnie ryzyko wybuchu konfliktu z Iranem. W ostatnich tygodniach prezydent Donald Trump zarządził znaczące wzmocnienie obecności wojskowej USA na Bliskim Wschodzie. W czwartek głównodowodzący siłami USA w regionie, admirał Brad Cooper, przedstawił prezydentowi opcje działań militarnych wobec Iranu.

Wcześniej w tym tygodniu podobna ewakuacja objęła amerykańską ambasadę w Bejrucie. Eksperci ostrzegają, że ewentualne uderzenie na Iran może doprowadzić do wybuchu wojny między Izraelem a Hezbollahem.

Mimo narastającego napięcia, przedstawiciele USA, Iranu i Omanu (który sprawuje rolę mediatora) określili ostatnie rozmowy w Genewie jako "pozytywne". Jednak działania militarne i ewakuacje stoją w sprzeczności z tymi deklaracjami.

Akcje na Wall Street spadły, a cena złota i dolara amerykańskiego wzrosła na tle niepewności związanej z możliwymi działaniami militarnymi.

"Wszyscy jesteśmy członkami wielkiej rodziny Iranu. Jesteśmy zobowiązani, w zjednoczonym i demokratycznym Iranie, pod flagą Lwa i Słońca, do położenia kresu wszelkiej dyskryminacji oraz zagwarantowania wolności jednostki i równości obywateli wobec prawa. Opowiadamy się za wolnością i bezpieczeństwem Iranu" - głosi opublikowane w sieci oświadczenie Rezy Pahlaviego, syna ostatniego szacha Iranu - Mohammada Rezy Pahlaviego i następcy tronu.