Od niedzieli 1 marca turyści odwiedzający Egipt zapłacą wyższą kwotę za 30-dniową wizę turystyczną. Cena wzrośnie z 25 do 30 dolarów.

Egipt / Shutterstock

O podwyżce poinformowała oficjalnie ETAA - Egipska Izby Firm Turystycznych (Egyptian Chamber of Travel and Tourism Companies). "Podjęto decyzję o podwyższeniu opłaty za wizy wydawane po przybyciu do egipskich punktów wjazdowych z 25 dolarów do 30 dolarów od 1 marca 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

Informacje o podwyżce egipskich wiz pojawiały się od kilku miesięcy. Prognozowano podwyżkę nawet o 20 dolarów (do 25). Ostatecznie skończyło się na 5 dolarach. Przeciwko podwyżce protestowała egipska branża turystyczna

Drożeje "visa on arrival"

Informację o podwyżce cen wiz przekazują m.in. polskie port lotnicze.

Port Lotniczy Łódź zwraca uwagę, że podwyżka dotyczy opłaty za wizę wjazdową ważną przez 30 dni, która wydawana jest na lotniskach. Jest to tzw. "visa on arrival". Wizę tę turysta kupuje na lotnisku zaraz po przylocie do Egiptu. "Można ją kupić na stanowiskach touroperatorów albo Banku Egipskiego. Należy mieć odliczoną gotówkę" - przestrzegają władze portu lotniczego.

Co istotne, bez zmian pozostaje cena kupna wizy online (w komunikacie ETAA nie ma o tym informacji).

Wizę online "najlepiej wyrobić przez oficjalny portal visa2egypt.gov.eg na co najmniej 7 dni przed wylotem i okazać wydruk na lotnisku w Egipcie" - radzi Port Lotniczy Łódź.

Ważne informacje dla turystów wybierających się do Egiptu

Kolejna ważna informacja dla turystów. Wizy nie muszą posiadać osoby przylatujący do Szarm el-Szejk na okres do 14 dni - pod warunkiem, że nie będą podróżować poza kurort. Wtedy wystarczy darmowa pieczątka w paszporcie "Sinai Only".

Aby uzyskać wizę, należy mieć paszport, który ważny jest minimum 6 miesięcy od daty wjazdu.



