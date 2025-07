Choć trudno to sobie wyobrazić, rozmiar tragedii jest jeszcze większy. W samochodzie z Diogo Jotą podróżował jego brat Andre - on również zginął. Andre Silva też był piłkarzem. Występował w zespole FC Penafiel. To drużyna, która występuje w portugalskiej drugiej lidze.

Diogo Jota świętujący mistrzostwo Anglii / Paul ELLIS / AFP - Paul ELLIS / AFP / East News

Rozbity samochód i pożar

"El Pais" informuje, że służby ratunkowe około północy otrzymały kilka telefonów w sprawie wypadku na drodze A-52. Samochód piłkarza miał wypaść z drogi i się zapalić. Według źródeł z prowadzonego dochodzenia wynika, że dwaj portugalscy bracia zginęli jadąc lamborghini, które z niewiadomych przyczyn zjechało z dwupasmowej drogi w kierunku Benavente. Sugerują one, że samochód mógł mieć pękniętą oponę podczas wyprzedzania.

Gdy na miejscu pojawili się strażacy, pojazd płonął. Niestety, ratownikom nie udało się uratować dwóch mężczyzn.

W czerwcu wziął ślub

Niedawno, bo 22 czerwca rodzina świętowała ślub piłkarza. Diogo Jota umieścił zdjęcie z ceremonii na swoich profilach w mediach społecznościowych. "22 czerwca 2025. Tak na zawsze" - napisał. Miał tróje dzieci. Przygotowywał się do dołączenia do obozu treningowego swojego zespołu.

Instagram Post

Diogo Jota miał 28 lat. Był napastnikiem Liverpoolu. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Anglii. Sukcesów miał więcej - w reprezentacji Portugalii wystąpił 33 razy. 9 czerwca z drużyną narodową triumfował w Lidze Narodów.

Wkrótce więcej informacji.