Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026 na Stadionie Narodowym w Warszawie - poinformował PZPN w oficjalnym komunikacie. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45. Stawką meczu jest awans do finału baraży, gdzie potencjalnym rywalem Biało-Czerwonych będzie zwycięzca pojedynku Ukraina - Szwecja