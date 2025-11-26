Reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026 na Stadionie Narodowym w Warszawie - poinformował PZPN w oficjalnym komunikacie. Spotkanie odbędzie się 26 marca o godzinie 20:45. Stawką meczu jest awans do finału baraży, gdzie potencjalnym rywalem Biało-Czerwonych będzie zwycięzca pojedynku Ukraina - Szwecja

Mecz Polska-Albania na PGE Narodowym

Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie potwierdził, że spotkanie Polska-Albania w półfinale baraży o udział w mundialu 2026 odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Spotkanie wyznaczono na 26 marca. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godz. 20:45.

Zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale baraży z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Z kolei ostateczny rozgrywek w barażach zapewni sobie udział w piłkarskich Mistrzostwach Świata, które odbędą się w przyszłym roku w USA, Kanadzie i Meksyku.

