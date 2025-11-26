Firma NR Sports, należąca do ojca Neymara, przejęła prawa do marki legendarnego brazylijskiego piłkarza, Pelego. Od teraz przedsiębiorstwo może komercyjnie wykorzystywać nazwisko i wizerunek zmarłego w 2022 roku sportowca.

Neymar Santos Sr / GUILHERME DIONIZIO / PAP/EPA

Firma NR Sports, należąca do ojca Neymara, przejęła prawa do marki legendarnego piłkarza Pelego.

NR Sports uzyskała możliwość komercyjnego wykorzystywania nazwiska i wizerunku Pelego, który zmarł w 2022 roku.

Szczegóły finansowe nie zostały ujawnione, ale brazylijskie media podają, że transakcja kosztowała 18 milionów dolarów.

Ogłoszenie pozyskania praw nastąpiło w Muzeum Pelego w brazylijskim mieście Santos. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Według brazylijskich mediów, przejęcie kosztowało 18 milionów dolarów. Prawa wcześniej należały do amerykańskiej firmy Sport 10.

Jesteśmy dumni. Uważam, że to bardzo silna marka. Chcemy wzmocnić jej tożsamość i dostosować ją do współczesnych czasów - powiedział Neymar Santos Sr podczas wtorkowego wydarzenia.

Umowa otwiera nowe możliwości dla kultowej marki Pelego, uważanej w Brazylii za słabo rozwiniętą przez jej właściciela. To początek motywującego dla nas projektu. Jesteśmy bardzo wzruszeni - dodał ojciec byłego piłkarza Barcelony i Paris Saint-Germain.

Podczas wydarzenia w Muzeum Pelego wyemitowany został także film promocyjny, w którym wypowiedział się Neymar Jr. Niektórzy rodzą się, by grać, inni rodzą się, by zmieniać zasady gry. Pele urodził się, by zmieniać wszystko. Pele nigdy nie przestał być jednym z nas, a teraz oficjalnie jest częścią Brazylii, ponownie i na zawsze - powiedział napastnik.

33-letni Neymar Jr wrócił do byłego klubu Pelego, Santosu. W historii piłkarskiej reprezentacji "Canarinhos" z 79 golami na koncie prześcignął legendarnego rodaka i został jej najlepszym strzelcem.

Rodzina Pelego bezskutecznie próbowała kupić markę po jego śmierci. Krytykowała fakt, że miała większą obecność w Stanach Zjednoczonych niż w Brazylii.